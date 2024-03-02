(ليفربول) يفوز بصعوبة على (نوتنغهام فورست) ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 2 - 3 (كونا) -- حقق نادي (ليفربول) فوزا صعبا ومهما على مضيفه (نوتنغهام فورست) بهدف دون رد في مباراة الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم السبت.
ولم يتمكن (ليفربول) من حسم نتيجة اللقاء إلا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للمباراة عن طريق المهاجم الاوروغوياني داروين نونيز.
وسمح هذا الفوز الصعب للضيوف بتعزيز صدارتهم للدوري بمجموع 63 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الوصيف (مانشستر سيتي) الذي سيخوض غدا الاحد مباراة صعبة على ارضه عندما يستقبل غريمه (مانشستر يونايتد).
وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاز (فولهام) على ضيفه (برايتون) بثلاثية نظيفة وبنفس النتيجة تغلب (نيوكاسل يونايتد) على ضيفه (وولفرهامبتون) في حين تعادل (برينتفورد) على ارضه امام (تشيلسي) بهدفين لكل منهما.
من جهته خسر (ايفرتون) على ارضه بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد امام (ويستهام يونايتد) وبنفس النتيجة فاز (توتنهام هوتسبر) على ضيفه (كريستال بالاس).
ويحتل (توتنهام) المركز الخامس برصيد 50 نقطة فيما يحتل (ويستهام يونايتد) المركز السابع بمجموع 42 نقطة وبفارق نقطتين عن (نيوكاسل يونايتد) وثلاث نقاط عن (برايتون) على التوالي.
وتجمد (وولفرهامبتون) في المركز العاشر برصيد 38 نقطة متقدما بفارق نقطتين على (تشيلسي) وثلاث نقاط على (فولهام) بينما يقبع (كريستال بالاس) في المركز ال14 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن (برينتفورد) وثلاث نقاط عن (ايفرتون) واربع نقاط عن (نوتنغهام فورست) في المركز ال17. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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