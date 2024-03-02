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الدوري الألماني .. فوز (دورتموند) على (أنيون برلين)

3/2/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 2 - 3 (كونا) -- فاز فريق (بوروسيا دورتموند) اليوم السبت على نظيره (أنيون برلين) بهدفين نظيفين ضمن منافسات المرحلة ال24 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاء هدفا المباراة عبر كريم أديمي في الدقيقة 41 ويان ماتسن في الدقيقة الأخيرة.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها خسر (بوخوم) أمام (لايبتسيغ) بهدف مقابل أربعة أهداف كما خسر (هايدنهايم) أمام (فرانكفورت) بهدف لهدفين.
في المقابل تعادل (ماينتس) مع (مونشنغلادباخ) بهدف لكل منهما في حين خسر (دارمشتات) أمام (آوغسبورغ) بستة أهداف نظيفة.
وتجري في هذا الوقت مباراة بين (فولفسبورغ) و(شتوتغارت).
وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة تعادل (فرايبورغ) مع ثاني الترتيب (بايرن ميونيخ) بهدفين لكل منهما بينما تختتم منافسات هذا الأسبوع غدا الأحد بلقاءين يجمع الأول بين (كولونيا) والمتصدر (ليفركوزن) والثاني بين (هوفنهايم) و(بريمن).
وسيكون لدى (ليفركوزن) فرصة للابتعاد في الصدارة بواقع 10 نقاط وبما يجعله اقرب من أي وقت مضى الى حصد أول لقب للبطولة في تاريخه. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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