الدوري الألماني .. فوز (دورتموند) على (أنيون برلين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 2 - 3 (كونا) -- فاز فريق (بوروسيا دورتموند) اليوم السبت على نظيره (أنيون برلين) بهدفين نظيفين ضمن منافسات المرحلة ال24 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاء هدفا المباراة عبر كريم أديمي في الدقيقة 41 ويان ماتسن في الدقيقة الأخيرة.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها خسر (بوخوم) أمام (لايبتسيغ) بهدف مقابل أربعة أهداف كما خسر (هايدنهايم) أمام (فرانكفورت) بهدف لهدفين.
في المقابل تعادل (ماينتس) مع (مونشنغلادباخ) بهدف لكل منهما في حين خسر (دارمشتات) أمام (آوغسبورغ) بستة أهداف نظيفة.
وتجري في هذا الوقت مباراة بين (فولفسبورغ) و(شتوتغارت).
وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة تعادل (فرايبورغ) مع ثاني الترتيب (بايرن ميونيخ) بهدفين لكل منهما بينما تختتم منافسات هذا الأسبوع غدا الأحد بلقاءين يجمع الأول بين (كولونيا) والمتصدر (ليفركوزن) والثاني بين (هوفنهايم) و(بريمن).
وسيكون لدى (ليفركوزن) فرصة للابتعاد في الصدارة بواقع 10 نقاط وبما يجعله اقرب من أي وقت مضى الى حصد أول لقب للبطولة في تاريخه. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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