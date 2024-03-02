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العاهل البحريني: نعتز بعلاقاتنا الأخوية الراسخة مع الامارات الشقيقة

3/2/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 2 - 3 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم السبت اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.
جاء ذلك لدى استقبال الملك حمد آل خليفة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان بمناسبة زيارته للمملكة لحضور سباق جائزةالبحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2024 .
وأكد الملك خلال اللقاء أن علاقات البلدين الشقيقين تزداد قوة ورسوخا بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على كافة المستويات.
وأشاد بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصعد الى جانب مبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.
وأثنى على جهود ولي عهد أبوظبي في تعزيز مسيرة النهضة التنموية والحضارية المباركة التي تشهدها الدولة الشقيقة في كل المجالات.
ومن جانبه أعرب ولي عهد أبو ظبي عن اعتزازه بجهود العاهل البحريني وما يوليه من اهتمام وحرص دائم على توطيد أواصر العلاقات المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد بنجاح مملكة البحرين في تنظيم سباقات الفورمولا1 مما أسهم في تعزيز مكانتها وموقعها الريادي على الخريطة الرياضية الدولية.
وفي ذات السياق أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عمق العلاقات الأخوية التي تربط البحرين والإمارات والتي تستند إلى أسس متينة من الروابط التاريخية والشراكات الاستراتيجية المميزة.
وأشار خلال استقباله ولي عهد أبوظبي إلى ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام قيادتي البلدين منوها بالمستويات المتقدمة التيوصل إليها التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة.
من جانبه أعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
واستعرض اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها على مختلف المستويات. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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