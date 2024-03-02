العاهل البحريني: نعتز بعلاقاتنا الأخوية الراسخة مع الامارات الشقيقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 2 - 3 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم السبت اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.
جاء ذلك لدى استقبال الملك حمد آل خليفة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان بمناسبة زيارته للمملكة لحضور سباق جائزةالبحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2024 .
وأكد الملك خلال اللقاء أن علاقات البلدين الشقيقين تزداد قوة ورسوخا بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على كافة المستويات.
وأشاد بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصعد الى جانب مبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.
وأثنى على جهود ولي عهد أبوظبي في تعزيز مسيرة النهضة التنموية والحضارية المباركة التي تشهدها الدولة الشقيقة في كل المجالات.
ومن جانبه أعرب ولي عهد أبو ظبي عن اعتزازه بجهود العاهل البحريني وما يوليه من اهتمام وحرص دائم على توطيد أواصر العلاقات المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد بنجاح مملكة البحرين في تنظيم سباقات الفورمولا1 مما أسهم في تعزيز مكانتها وموقعها الريادي على الخريطة الرياضية الدولية.
وفي ذات السياق أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عمق العلاقات الأخوية التي تربط البحرين والإمارات والتي تستند إلى أسس متينة من الروابط التاريخية والشراكات الاستراتيجية المميزة.
وأشار خلال استقباله ولي عهد أبوظبي إلى ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام قيادتي البلدين منوها بالمستويات المتقدمة التيوصل إليها التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة.
من جانبه أعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
واستعرض اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها على مختلف المستويات. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN02032024000071011013ID1107926230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.