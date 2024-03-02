الدوري الفرنسي .. (ليل) يهزم مضيفه (ستاد ريمس) بهدف نظيف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 2 - 3 (كونا) -- هزم فريق (ليل) مضيفه (ستاد ريمس) بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في استاد (اوغيست دولون) ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل هدف (ليل) المهاجم الكندي جوناثان دايفيدفي أسفل يسار المرمى وذلك في الدقيقة 56 ثم حاول الفريقان ان يعززا موقفهما ولكن دون جدوى.
وبهذه النتيجة يستقر (ليل) في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 41 نقطة بينما يقع فريق (ستاد ريمس) في المركز الثامن برصيد 34 نقطة. (النهاية)
م ع / ر ج
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