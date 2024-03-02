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الحسين إربد يتفوق على السلط ويحافظ على صدارة دوري المحترفين

3/2/2024 2:25:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- حافظ نادي الحسين إربد على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم بعد فوزه اليوم السبت على السلط.
وفاز الحسين إربد في الجولة الثالثة عشرة وضمن مرحلة إياب الدوري بهدف دون رد سجله سيف درويش.
وبهذا الفوز رفع الحسين رصيده إلى 37 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد السلط عند 10 نقاط في المركز التاسع.
وتستكمل مباريات الأسبوع يوم غد الأحد.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 21:54:19

MENAFN02032024000117011021ID1107926227

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