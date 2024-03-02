الحسين إربد يتفوق على السلط ويحافظ على صدارة دوري المحترفين

الحسين إربد يتفوق على السلط ويحافظ على صدارة دوري المحترفين
التاريخ
3/2/2024 2:25:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- حافظ نادي الحسين إربد على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم بعد فوزه اليوم السبت على السلط.
وفاز الحسين إربد في الجولة الثالثة عشرة وضمن مرحلة إياب الدوري بهدف دون رد سجله سيف درويش.
وبهذا الفوز رفع الحسين رصيده إلى 37 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد السلط عند 10 نقاط في المركز التاسع.
وتستكمل مباريات الأسبوع يوم غد الأحد.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 21:54:19
MENAFN02032024000117011021ID1107926227
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