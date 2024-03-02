الجامعة العربية: أولويتنا إدخال المساعدات وإيقاف الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 2 شباط (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن الأولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل إلى ترتيبات وقف إطلاق نار يحقن الدماء الفلسطينية في غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الإسرائيلية الإجرامية.

جاء ذلك في مداخلة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي بجلسة بعنوان: "بناء السلام في الشرق الأوسط"، التي عقدت اليوم في أعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، والتي شارك فيها كمتحدث رئيسي.

وأضاف الأمين المساعد للجامعة، في رده على أحد الأسئلة، أن التركيز على فكرة يروج لها البعض مفادها أن العرب وجامعتهم قد فشلوا في إيقاف العدوان الاسرائيلي هو "قول لا يتسم بالعدالة".

وأشار زكي إلى أن المجتمع الدولي كله يعد شريكاً في هذا الفشل الذي يتحمل الجميع مسؤوليته، وفي مقدمتهم مجلس الأمن ذاته في ضوء عجزه حتى الآن عن اتخاذ موقف حاسم برفض العدوان الإسرائيلي وإجبار إسرائيل على إيقافه.

وأكد السفير زكي أهمية وجود الإرادة السياسية الكافية لدى الدول النافذة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة لوقف الحرب، بالتعاون مع الجهود العربية المبذولة في هذا الإطار.

وطالب زكي بتكاتف الأطراف الدولية القادرة من أجل تحييد عناصر التطرف السياسي في المجتمع الإسرائيلي وتغييب أثرهم بالغ السلبية على فرص تحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 21:52:58