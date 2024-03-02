بلدية الأزرق تباشر بإعادة تأهيل وادي الرتامي ومجاري الأودية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأزرق 2 آذار (بترا)- باشرت بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم السبت، تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل وادي الرتامي ومجاري الأودية القريبة منه، ضمن الخطة التنفيذية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات وتحسينها في منطقة اختصاص البلدية.

وبين رئيس البلدية، يحيى زين الدين، أن المشروع يشتمل على أعمال فتح وتعبيد عدد من الشوارع الحيوية في الموقع وتنفيذ خط عبارات بسعات كبيرة لتصريف مياه الأمطار في منطقة حي الأمير حمزة وتوسيع مجرى الوادي وتعزيزه بالمواد المناسبة بهدف حل مشكلة فيضان المياه باتجاه المنازل في فصل الشتاء بسبب جريان السيول في الأودية.

وأصاف أنه وضمن هذا المشروع تم أيضا إعادة تأهيل الطريق الدائري في منطقة الأزرق الشمالي واستكمال فتحه وربطه مع الشارع الرئيسي وإعادة تأهيل الدوار في منطقة الأزرق الجنوبي وعدد من الطرق حول منطقة الدوائر الحكومية في المنطقة الثانية.

وأكد زين الدين استمرار البلدية في تنفيذ المشاريع المطروحة ضمن موازنة هذا العام لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في قضاء الأزرق وتحسين وتطوير البنية التحتية في المدينة.

--(بترا)

ر ن/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 21:47:55

