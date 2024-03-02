بلدية الأزرق تباشر بإعادة تأهيل وادي الرتامي ومجاري الأودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأزرق 2 آذار (بترا)- باشرت بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم السبت، تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل وادي الرتامي ومجاري الأودية القريبة منه، ضمن الخطة التنفيذية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات وتحسينها في منطقة اختصاص البلدية.
وبين رئيس البلدية، يحيى زين الدين، أن المشروع يشتمل على أعمال فتح وتعبيد عدد من الشوارع الحيوية في الموقع وتنفيذ خط عبارات بسعات كبيرة لتصريف مياه الأمطار في منطقة حي الأمير حمزة وتوسيع مجرى الوادي وتعزيزه بالمواد المناسبة بهدف حل مشكلة فيضان المياه باتجاه المنازل في فصل الشتاء بسبب جريان السيول في الأودية.
وأصاف أنه وضمن هذا المشروع تم أيضا إعادة تأهيل الطريق الدائري في منطقة الأزرق الشمالي واستكمال فتحه وربطه مع الشارع الرئيسي وإعادة تأهيل الدوار في منطقة الأزرق الجنوبي وعدد من الطرق حول منطقة الدوائر الحكومية في المنطقة الثانية.
وأكد زين الدين استمرار البلدية في تنفيذ المشاريع المطروحة ضمن موازنة هذا العام لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في قضاء الأزرق وتحسين وتطوير البنية التحتية في المدينة.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 21:47:55
MENAFN02032024000117011021ID1107926225
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