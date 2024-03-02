إعلان الفائزين بالمسابقة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة الوطنية للروبوت، اليوم السبت، نتائج المسابقة التاسعة عشرة "فيرست ليجو".
وحازت مدرسة اليوبيل على جائزة المركز الأول على مستوى المملكة، فيما فازت أكاديمية الباب العالي بجائزة المركز الثاني، وكينج أكاديمي بالمركز الثالث.
كما حصل على جائزة التصميم والبرمجة المركز الأول- مدرسة يبلا الثانوية للبنين، وجائزة أداء مهام الروبوت المركز الأول- مدرسة اليوبيل، وجائزة أداء مهام الروبوت المركز الثاني- فريق منظمة بلومونت.
أما جائزة المشروع، فحصلت مدرسة اليوبيل على المركز الأول، أما جائزة القيم الأساسية المركز الأول فكانت لمدرسة الجاليات الدولية، وجائزة القيم الأساسية المركز الثاني للمدرسة الوطنية الأرثوذكسية.
ومن الجدير بالذكر أن المسابقة تعقد من قِبل مركز اليوبيل للتميز التربوي، مؤسسة الملك الحسين، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ العام 2006؛ حيث تعد هذه المسابقة الأكبر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
يشار إلى أن المسابقة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت FLL FIRST LEGO LEAGUE ، التي يشارك بها لهذا العام 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراكز العلمية يعقدها مركز اليوبيل للتميز التربوي التابع لمؤسسة الملك الحسين واصل عقدها منذ أكثر من 19 سنة لما لها من أهمية علمية يظهر أثرها بوضوح على زيادة اهتمام الطلبة والمدارس والمراكز العلمية في تعلم العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات ورفد سوق العمل بالمهارات الضرورية في ذلك المجال.
كما تنقسم المسابقة العلمية إلى 4 محاور وفق تعليمات اللجنة العالمية للمسابقة وهي: ( التحدي، تصميم وبرمجة الروبوت، المشروع، القيم الأساسية).
وتهدف هذه البطولة إلى تحفيز الطلبة من مختلف الفئات العمرية على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، وإكساب المشاركين خبرة عملية في البحث عن حلول لمشكلات يواجهها العالم باستخدام تكنولوجيا الروبوت و STEAM وتساعد الطلبة والمعلمين على بناء مستقبل أفضل معاً، وتلهم المسابقة الطلبة من عمر 9 - 16 عاما مهارات التفكير النقدي والبرمجة ومهارات التصميم من خلال علوم الروبوت.
--(بترا)
م ها/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 21:37:58
MENAFN02032024000117011021ID1107926224
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