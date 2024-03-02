إعلان الفائزين بالمسابقة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة الوطنية للروبوت، اليوم السبت، نتائج المسابقة التاسعة عشرة "فيرست ليجو".

وحازت مدرسة اليوبيل على جائزة المركز الأول على مستوى المملكة، فيما فازت أكاديمية الباب العالي بجائزة المركز الثاني، وكينج أكاديمي بالمركز الثالث.

كما حصل على جائزة التصميم والبرمجة المركز الأول- مدرسة يبلا الثانوية للبنين، وجائزة أداء مهام الروبوت المركز الأول- مدرسة اليوبيل، وجائزة أداء مهام الروبوت المركز الثاني- فريق منظمة بلومونت.

أما جائزة المشروع، فحصلت مدرسة اليوبيل على المركز الأول، أما جائزة القيم الأساسية المركز الأول فكانت لمدرسة الجاليات الدولية، وجائزة القيم الأساسية المركز الثاني للمدرسة الوطنية الأرثوذكسية.

ومن الجدير بالذكر أن المسابقة تعقد من قِبل مركز اليوبيل للتميز التربوي، مؤسسة الملك الحسين، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ العام 2006؛ حيث تعد هذه المسابقة الأكبر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يشار إلى أن المسابقة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت FLL FIRST LEGO LEAGUE ، التي يشارك بها لهذا العام 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراكز العلمية يعقدها مركز اليوبيل للتميز التربوي التابع لمؤسسة الملك الحسين واصل عقدها منذ أكثر من 19 سنة لما لها من أهمية علمية يظهر أثرها بوضوح على زيادة اهتمام الطلبة والمدارس والمراكز العلمية في تعلم العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات ورفد سوق العمل بالمهارات الضرورية في ذلك المجال.

كما تنقسم المسابقة العلمية إلى 4 محاور وفق تعليمات اللجنة العالمية للمسابقة وهي: ( التحدي، تصميم وبرمجة الروبوت، المشروع، القيم الأساسية).

وتهدف هذه البطولة إلى تحفيز الطلبة من مختلف الفئات العمرية على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، وإكساب المشاركين خبرة عملية في البحث عن حلول لمشكلات يواجهها العالم باستخدام تكنولوجيا الروبوت و STEAM وتساعد الطلبة والمعلمين على بناء مستقبل أفضل معاً، وتلهم المسابقة الطلبة من عمر 9 - 16 عاما مهارات التفكير النقدي والبرمجة ومهارات التصميم من خلال علوم الروبوت.

--(بترا)

م ها/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 21:37:58

