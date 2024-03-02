البوتاس تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة بالشراكة مع جمعية البنوك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- أعلنت شركة البوتاس العربية عن مساهمتها في تمويل مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية، بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية، وبكلفة 1.6 مليون دينار، وبالتعاون مع جمعية "همتنا" الخيرية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة البوتاس العربية ترجمة لاستراتيجية مسؤوليتها المجتمعية والتي تقوم على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام ومنها القطاع الصحي من خلال دعم وتمكين المؤسسات العاملة فيه وبما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس شحادة أبو هديب، أن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة البوتاس العربية تقوم على نهج الاستدامة، وتُركز على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام، مثل التعليم، والصحة، والشباب والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة"، لافتاً إلى أن دعم القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات هذه الاستراتيجية، وذلك لإيمان الشركة بأهمية توفير خدمات صحية متميزة للمجتمعات المحلية.

وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذا الدعم إلى تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية التي تقع ضمن نطاق عمل شركة البوتاس العربية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى القاطنين قرب هذه المراكز.

وأكد أبو هديب حرص الشركة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ مشاريع حيوية ومهمة وذات أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع المحلي، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها جمعية همّتنا الخيرية في سبيل النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت عملية تطوير المركز، الذي تتجاوز مساحته 1917 مترا مربعا، إضافة عيادات اختصاص طبية جديدة تغطي المتطلبات الصحية والعلاجية لسكان المنطقة، أهمها استحداث عيادة طب عظام وقسم تأهيل وعلاج طبيعي، كما سيتم إضافة قسم متكامل لصحة الأم والطفل، وتطوير قسم الأسنان عن طريق استحداث عيادة أسنان إضافية ومختبر أسنان وتصوير شعاعي بانورامي، إلى جانب استحداث عيادة طب أطفال، وعيادة طب باطني، وطب عام إضافية، بالإضافة إلى عيادة طب مجتمعي، وغرفة ماموغرام.

--(بترا)





و ر/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 21:21:23