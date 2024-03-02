البوتاس تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة بالشراكة مع جمعية البنوك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- أعلنت شركة البوتاس العربية عن مساهمتها في تمويل مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية، بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية، وبكلفة 1.6 مليون دينار، وبالتعاون مع جمعية "همتنا" الخيرية.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة البوتاس العربية ترجمة لاستراتيجية مسؤوليتها المجتمعية والتي تقوم على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام ومنها القطاع الصحي من خلال دعم وتمكين المؤسسات العاملة فيه وبما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس شحادة أبو هديب، أن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة البوتاس العربية تقوم على نهج الاستدامة، وتُركز على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام، مثل التعليم، والصحة، والشباب والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة"، لافتاً إلى أن دعم القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات هذه الاستراتيجية، وذلك لإيمان الشركة بأهمية توفير خدمات صحية متميزة للمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذا الدعم إلى تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية التي تقع ضمن نطاق عمل شركة البوتاس العربية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى القاطنين قرب هذه المراكز.
وأكد أبو هديب حرص الشركة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ مشاريع حيوية ومهمة وذات أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع المحلي، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها جمعية همّتنا الخيرية في سبيل النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشملت عملية تطوير المركز، الذي تتجاوز مساحته 1917 مترا مربعا، إضافة عيادات اختصاص طبية جديدة تغطي المتطلبات الصحية والعلاجية لسكان المنطقة، أهمها استحداث عيادة طب عظام وقسم تأهيل وعلاج طبيعي، كما سيتم إضافة قسم متكامل لصحة الأم والطفل، وتطوير قسم الأسنان عن طريق استحداث عيادة أسنان إضافية ومختبر أسنان وتصوير شعاعي بانورامي، إلى جانب استحداث عيادة طب أطفال، وعيادة طب باطني، وطب عام إضافية، بالإضافة إلى عيادة طب مجتمعي، وغرفة ماموغرام.
--(بترا)
و ر/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 21:21:23
MENAFN02032024000117011021ID1107926223
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