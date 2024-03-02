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ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار النابلسي إلى 118

3/2/2024 2:25:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 2 آذار (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إنه تم انتشال شهيدين من دوار النابلسي، ووصلا إلى مجمع الشفاء الطبي.
وأكد القدرة في حديث صحفي اليوم السبت، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس إلى 118 شهيدا و 760 إصابة.
ونوه إلى إنه ما زال هناك عشرات الإصابات في حالة الخطر، مما قد يرفع عدد الشهداء في أي لحظة نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية لإنقاذ حياتهم.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
02/03/2024 21:05:46

MENAFN02032024000117011021ID1107926222

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