ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار النابلسي إلى 118

ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار النابلسي إلى 118
التاريخ
3/2/2024 2:25:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 آذار (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إنه تم انتشال شهيدين من دوار النابلسي، ووصلا إلى مجمع الشفاء الطبي.
وأكد القدرة في حديث صحفي اليوم السبت، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس إلى 118 شهيدا و 760 إصابة.
ونوه إلى إنه ما زال هناك عشرات الإصابات في حالة الخطر، مما قد يرفع عدد الشهداء في أي لحظة نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية لإنقاذ حياتهم.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
02/03/2024 21:05:46
MENAFN02032024000117011021ID1107926222
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