بورصة عمان تنهي أعمال تحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة بها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- أعلنت بورصة عمان الانتهاء من أعمال مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة بها وبقطاع سوق رأس المال الأردني في الموقع الرئيسي وموقع استدامة العمل.

وبحسب بيان صحفي عن البورصة اليوم السبت، يأتي هذا التحديث تنفيذاً لأهداف مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها الاستراتيجية واستمراراً لنهج بورصة عمان في مواكبة أحدث التطورات على الصعيد التقني وتعزيز بيئة التحول الرقمي وتنافسية البورصة وسوق رأس المال الوطني.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إن البورصة قامت بوضع خطة مفصلة وشاملة لتنفيذ هذا المشروع المهم لضمان أعلى مستويات الكفاءة والأمان، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة واستقرار الأنظمة الإلكترونية والخدمات المقدمة من قبل البورصة ومؤسسات سوق رأس المال الأردني (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية)، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والشركات المساهمة العامة.

وأضاف الوظائفي أنه تم تحديث أجهزة الشبكة JCM CORE SWITCHES التي تخدم مؤسسات سوق رأس المال والشركات المساهمة العامة، وأجهزة الشبكة ASE CORE SWITCHES الخاصة بالخدمات الرئيسية لبورصة عمان المقدمة لشركات الوساطة المالية، وشركات مزودي البيانات المحلية والعالمية، كما تم تحديث أجهزة الشبكة الطرفية Edge Switches الخاصة بالخدمات الداخلية وأجهزة الاتصال اللاسلكي Wireless Network الخاصة بالبورصة، إضافة إلى رفع سعة أجهزة الاتصالات الرئيسية عن طريق زيادة عدد المنافذ المتاحة بسرعات عالية، مما يمكن هذه الأجهزة من الربط مع مختلف الأنظمة الإلكترونية بكفاءة عالية.

يشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الأجهزة الحديثة هي Fabric Connect ، والتي تتميز بخصائص تعزز من كفاءة الأداء وأمان الشبكة، مثل سرعة عالية في نشر الخدمات والتغييرات عبر الشبكة، وإدارة شاملة عبر لوحة تحكم موحدة، ومرونة عالية في توسيع الشبكة، وإمكانية بناء مسارات متعددة لضمان استمرارية الخدمة، وأمان انتقال البيانات ومراقبة وإدارة الشبكة بشكل أكثر فعالية.

--(بترا)

و ر/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 20:58:00