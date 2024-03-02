بورصة عمان تنهي أعمال تحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة بها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- أعلنت بورصة عمان الانتهاء من أعمال مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة بها وبقطاع سوق رأس المال الأردني في الموقع الرئيسي وموقع استدامة العمل.
وبحسب بيان صحفي عن البورصة اليوم السبت، يأتي هذا التحديث تنفيذاً لأهداف مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها الاستراتيجية واستمراراً لنهج بورصة عمان في مواكبة أحدث التطورات على الصعيد التقني وتعزيز بيئة التحول الرقمي وتنافسية البورصة وسوق رأس المال الوطني.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إن البورصة قامت بوضع خطة مفصلة وشاملة لتنفيذ هذا المشروع المهم لضمان أعلى مستويات الكفاءة والأمان، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة واستقرار الأنظمة الإلكترونية والخدمات المقدمة من قبل البورصة ومؤسسات سوق رأس المال الأردني (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية)، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والشركات المساهمة العامة.
وأضاف الوظائفي أنه تم تحديث أجهزة الشبكة JCM CORE SWITCHES التي تخدم مؤسسات سوق رأس المال والشركات المساهمة العامة، وأجهزة الشبكة ASE CORE SWITCHES الخاصة بالخدمات الرئيسية لبورصة عمان المقدمة لشركات الوساطة المالية، وشركات مزودي البيانات المحلية والعالمية، كما تم تحديث أجهزة الشبكة الطرفية Edge Switches الخاصة بالخدمات الداخلية وأجهزة الاتصال اللاسلكي Wireless Network الخاصة بالبورصة، إضافة إلى رفع سعة أجهزة الاتصالات الرئيسية عن طريق زيادة عدد المنافذ المتاحة بسرعات عالية، مما يمكن هذه الأجهزة من الربط مع مختلف الأنظمة الإلكترونية بكفاءة عالية.
يشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الأجهزة الحديثة هي Fabric Connect ، والتي تتميز بخصائص تعزز من كفاءة الأداء وأمان الشبكة، مثل سرعة عالية في نشر الخدمات والتغييرات عبر الشبكة، وإدارة شاملة عبر لوحة تحكم موحدة، ومرونة عالية في توسيع الشبكة، وإمكانية بناء مسارات متعددة لضمان استمرارية الخدمة، وأمان انتقال البيانات ومراقبة وإدارة الشبكة بشكل أكثر فعالية.
--(بترا)
و ر/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 20:58:00
MENAFN02032024000117011021ID1107926221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.