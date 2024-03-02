الأردن يترأس الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس بالرّباط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- ترأس الأردن ممثلاً بالمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير بركات الزهير، الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في العاصمة المغربية الرباط.
وقالت ألزهير، خلال افتتاح الاجتماع الذي انتهى اليوم، إن التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، تحمل اللجنة مسؤولية كبيرة للعمل بجد وتبني خيارات وحلول مبتكرة، خاصة في ظل القدرات والموارد والثروات والمواقع التي يتمتع بها الوطن العربي.
وأكدت ضرورة مواكبة التطورات العالمية والمواءمة مع الممارسات الفضلى والسير قدماً في ركب التوجهات المستقبلية والسعي بعزيمة لرسم المستقبل وتحقيقه على نحو مستدام يضمن إزالة العقبات والحد من المخاطر.
وأشادت بجهود المنظمة ورئيس اللجنة وأعضائها خلال أعمال الدورة السابقة، التي كان لها دور كبير في تطوير مبادئ التقييس العربي وتوحيد المعايير العربية المشتركة بما يرفع من كفاءة تنافسية الصناعات العربية ويسهل تبادل التجاري.
وبحسب بيان للمؤسسة؛ ناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتقييس والبرنامج العربي للحلال والجائزة العربية للجودة واطلعوا على تقارير اجتماعات اللجنة العامة للمواصفات العربية واللجنة العربية لتقييم المطابقة.
ويناط بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين دور مهم في مساعدة جهات التقييس في الدول العربية وتقديم الدعم الفني وتسهيل تبادل الخبرات، وتذليل العقبات بهدف تحقيق متطلبات السوق العربية المشتركة.
--(بترا)
ع ن/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 20:42:59
MENAFN02032024000117011021ID1107926220
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