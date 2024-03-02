الأردن يترأس الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس بالرّباط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- ترأس الأردن ممثلاً بالمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير بركات الزهير، الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في العاصمة المغربية الرباط.

وقالت ألزهير، خلال افتتاح الاجتماع الذي انتهى اليوم، إن التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، تحمل اللجنة مسؤولية كبيرة للعمل بجد وتبني خيارات وحلول مبتكرة، خاصة في ظل القدرات والموارد والثروات والمواقع التي يتمتع بها الوطن العربي.

وأكدت ضرورة مواكبة التطورات العالمية والمواءمة مع الممارسات الفضلى والسير قدماً في ركب التوجهات المستقبلية والسعي بعزيمة لرسم المستقبل وتحقيقه على نحو مستدام يضمن إزالة العقبات والحد من المخاطر.

وأشادت بجهود المنظمة ورئيس اللجنة وأعضائها خلال أعمال الدورة السابقة، التي كان لها دور كبير في تطوير مبادئ التقييس العربي وتوحيد المعايير العربية المشتركة بما يرفع من كفاءة تنافسية الصناعات العربية ويسهل تبادل التجاري.

وبحسب بيان للمؤسسة؛ ناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتقييس والبرنامج العربي للحلال والجائزة العربية للجودة واطلعوا على تقارير اجتماعات اللجنة العامة للمواصفات العربية واللجنة العربية لتقييم المطابقة.

ويناط بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين دور مهم في مساعدة جهات التقييس في الدول العربية وتقديم الدعم الفني وتسهيل تبادل الخبرات، وتذليل العقبات بهدف تحقيق متطلبات السوق العربية المشتركة.

--(بترا)

ع ن/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 20:42:59