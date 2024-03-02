العجارمة إنهاء الاحتلال السبيل الوحيد لنشر السلام في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- ترأس رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، وفدا نيابيا للمشاركة بأعمال اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وشارك بالوفد كل من النواب عمر النبر وهايل عياش وسليمان أبو يحيى وتمام الرياطي وأسماء الرواحية، حيث التقى رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مانو بيدينا، بحضور سفيرة الأردن في بروكسل سجى المجالي.

وقال العجارمة إن الأشقاء في فلسطين، وخصوصا في قطاع غزة، يتعرضون لإبادة جماعية وحملة شرسة تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف أن العدد وصل إلى قرابة 100 ألف بين شهيد وجريح، جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن وجود 60 ألف امرأة حامل و 10 آلاف مريض سرطان لا يتلقون أبسط أنواع الرعاية الصحية، بالإضافة لتفاقم أزمة الغذاء التي وصلت حد المجاعة.

ولفت إلى أن المنطقة ستبقى في دوامة العنف إذا لم ينته الاحتلال، مشيرا إلى أن انتهاء الاحتلال السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين ونشر السلام الإقليمي في المنطقة.

إلى ذلك عقد الوفد النيابي لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، أكد خلالها أهمية العمل المشترك لوقف الحرب على غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

واجتمع العجارمة بكل من ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط سيفين كوبمانز والمفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش ورئيس قسم العلاقات الثنائية الأردنية البلجيكية في مجلس النواب البلجيكي ناديا اليوسفي.

وأكد العجارمة أن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة كانت رافضة للعدوان على قطاع غزة الذي راح ضحيته الأبرياء من المدنيين العزل، مشيرا إلى أهمية وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات بشكل يكفي سكان القطاع.

وأكد العجارمة والوفد النيابي المشارك في الاجتماعات عمق العلاقات الأردنية الأوروبية والتي دعمت الموقف الأردني المناهض للعنف، إضافة إلى أهمية الدعم الذي قدمه الأوروبيون للأردن في استقباله لموجات اللجوء ليتمكن من القيام بدوره الإنساني تجاه الأشقاء العرب.

وشدد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم لها وضمان استمرارية عملها لتتمكن من تقديم المساعدات للاجئين بشكل عام والأشقاء الفلسطينيين بشكل خاص وتشغيلهم والعمل على زيادة دعمها لتتمكن من تغطية الاحتياجات اللازمة لهم.

وقال العجارمة إن الصمت الدولي يعني الدعم للموقف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال خرق جميع بنود اتفاقية جنيف الرابعة وأن الأدلة على الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين دامغة ويجب أن يأخذ بها المجتمع الدولي ويضغط لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد النواب عمر النبر وهايل عياش وسليمان أبو يحيى وتمام الرياطي وأسماء الرواحنة أن جلالة الملك يقود جهودًا دولية حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم "الأونروا" لتستطيع القيام بواجبها باستمرار، وحث الدول المانحة لإعادة دعمها للوكالة، مُشيرًا إلى مشاركة جلالته في الإنزال الجوي ماقبل الأخير للمُساعدات إلى غزة، والذي تضمن إمدادات طبية وإغاثية.

--(بترا)

م خ/ ب ع

02/03/2024 20:41:08