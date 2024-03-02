العجارمة إنهاء الاحتلال السبيل الوحيد لنشر السلام في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- ترأس رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، وفدا نيابيا للمشاركة بأعمال اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وشارك بالوفد كل من النواب عمر النبر وهايل عياش وسليمان أبو يحيى وتمام الرياطي وأسماء الرواحية، حيث التقى رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مانو بيدينا، بحضور سفيرة الأردن في بروكسل سجى المجالي.
وقال العجارمة إن الأشقاء في فلسطين، وخصوصا في قطاع غزة، يتعرضون لإبادة جماعية وحملة شرسة تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية.
وأضاف أن العدد وصل إلى قرابة 100 ألف بين شهيد وجريح، جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن وجود 60 ألف امرأة حامل و 10 آلاف مريض سرطان لا يتلقون أبسط أنواع الرعاية الصحية، بالإضافة لتفاقم أزمة الغذاء التي وصلت حد المجاعة.
ولفت إلى أن المنطقة ستبقى في دوامة العنف إذا لم ينته الاحتلال، مشيرا إلى أن انتهاء الاحتلال السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين ونشر السلام الإقليمي في المنطقة.
إلى ذلك عقد الوفد النيابي لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، أكد خلالها أهمية العمل المشترك لوقف الحرب على غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.
واجتمع العجارمة بكل من ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط سيفين كوبمانز والمفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش ورئيس قسم العلاقات الثنائية الأردنية البلجيكية في مجلس النواب البلجيكي ناديا اليوسفي.
وأكد العجارمة أن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة كانت رافضة للعدوان على قطاع غزة الذي راح ضحيته الأبرياء من المدنيين العزل، مشيرا إلى أهمية وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات بشكل يكفي سكان القطاع.
وأكد العجارمة والوفد النيابي المشارك في الاجتماعات عمق العلاقات الأردنية الأوروبية والتي دعمت الموقف الأردني المناهض للعنف، إضافة إلى أهمية الدعم الذي قدمه الأوروبيون للأردن في استقباله لموجات اللجوء ليتمكن من القيام بدوره الإنساني تجاه الأشقاء العرب.
وشدد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم لها وضمان استمرارية عملها لتتمكن من تقديم المساعدات للاجئين بشكل عام والأشقاء الفلسطينيين بشكل خاص وتشغيلهم والعمل على زيادة دعمها لتتمكن من تغطية الاحتياجات اللازمة لهم.
وقال العجارمة إن الصمت الدولي يعني الدعم للموقف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال خرق جميع بنود اتفاقية جنيف الرابعة وأن الأدلة على الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين دامغة ويجب أن يأخذ بها المجتمع الدولي ويضغط لوقف الحرب على قطاع غزة.
وأكد النواب عمر النبر وهايل عياش وسليمان أبو يحيى وتمام الرياطي وأسماء الرواحنة أن جلالة الملك يقود جهودًا دولية حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم "الأونروا" لتستطيع القيام بواجبها باستمرار، وحث الدول المانحة لإعادة دعمها للوكالة، مُشيرًا إلى مشاركة جلالته في الإنزال الجوي ماقبل الأخير للمُساعدات إلى غزة، والذي تضمن إمدادات طبية وإغاثية.
--(بترا)
م خ/ ب ع
02/03/2024 20:41:08
MENAFN02032024000117011021ID1107926219
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