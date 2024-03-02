رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق هشام المحيسن

رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق هشام المحيسن
التاريخ
3/2/2024 2:25:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 2 آذار (بترا) - نعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، العين الأسبق هشام المحيسن، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وقال الفايز، في بيان، مساء اليوم السبت، إن المرحوم كان في مختلف مواقع العمل التي شغلها، وخاصة في السلك الدبلوماسي ومجلس الأعيان، مثالًا في الإخلاص لوطنه وقيادته الهاشمية.
وأضاف: "أننا وإذ ننعى المرحوم فإننا نتقدم من أسرته وذويه ومحبيه بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان".
--(بترا)
م ش/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 20:21:24
MENAFN02032024000117011021ID1107926218
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