رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق هشام المحيسن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 آذار (بترا) - نعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، العين الأسبق هشام المحيسن، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وقال الفايز، في بيان، مساء اليوم السبت، إن المرحوم كان في مختلف مواقع العمل التي شغلها، وخاصة في السلك الدبلوماسي ومجلس الأعيان، مثالًا في الإخلاص لوطنه وقيادته الهاشمية.

وأضاف: "أننا وإذ ننعى المرحوم فإننا نتقدم من أسرته وذويه ومحبيه بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

--(بترا)

م ش/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 20:21:24