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تتويج الفائزين ببطولة سيد البلاد المفتوحة للعبة الشطرنج في العقبة

3/2/2024 2:25:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 2 آذار (بترا)-أمين المعايطة- توّج مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رمزي الكباريتي، مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة، الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة سيد البلاد المفتوحة التصنيفية للعبة الشطرنج، التي نظمتها مديرية شباب العقبة وفريق شطرنج الأردن والاتحاد الملكي للشطرنج في نادي الأمير حمزة برعاية ودعم من سلطة العقبة الاقتصادية.
وأكد الكباريتي أن السلطة شريك أساسي في أي عمل من شأنه أن ينهض بالشباب في العقبة باعتبارهم من أهم موارد التنمية ومحركها الدافع نحو النجاح والتميز.
وقال إن لعبة الشطرنج تعمل على تنمية مهارات المشاركين فيها خاصة فئة الشباب والأطفال، حيث تنمي قدراتهم في حل المشكلات والتخطيط وتحسن الذاكرة وترفع معدلات الذكاء وتعلم الصبر والقدرة على المناورة.
وحضر حفل التتويج النائب عبيد ياسين ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، مشيرين إلى أهمية تعزيز القطاع الشبابي في المحافظة وإلى أهمية أن تكون العقبة مركزا رئيسا للبطولات الرياضية بكافة أنواعها.
وأقيمت البطولة في نادي الأمير حمزة للشباب، وحظيت بمشاركة 151 شخصا من مختلف أنحاء المملكة، كما ضمت عددا من اللاعبين من الدول العربية الشقيقة.
وفاز في البطولة بالمركز الأول أنس خويرة والمركز الثاني أحمد الخطيب (GM) بطل العرب، وفي المركز الثالث حل اللاعب لؤي سمير.
و أشرف على إدارة البطولة لجنة تنظيمية برئاسة مدير البطولة محمد السعودي وأعضاء فريق الشطرنج ولجنة الحكام الرئيسية من الاتحاد الملكي للشطرنج.
--(بترا)
ا م/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 20:20:27

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