تتويج الفائزين ببطولة سيد البلاد المفتوحة للعبة الشطرنج في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 2 آذار (بترا)-أمين المعايطة- توّج مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رمزي الكباريتي، مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة، الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة سيد البلاد المفتوحة التصنيفية للعبة الشطرنج، التي نظمتها مديرية شباب العقبة وفريق شطرنج الأردن والاتحاد الملكي للشطرنج في نادي الأمير حمزة برعاية ودعم من سلطة العقبة الاقتصادية.
وأكد الكباريتي أن السلطة شريك أساسي في أي عمل من شأنه أن ينهض بالشباب في العقبة باعتبارهم من أهم موارد التنمية ومحركها الدافع نحو النجاح والتميز.
وقال إن لعبة الشطرنج تعمل على تنمية مهارات المشاركين فيها خاصة فئة الشباب والأطفال، حيث تنمي قدراتهم في حل المشكلات والتخطيط وتحسن الذاكرة وترفع معدلات الذكاء وتعلم الصبر والقدرة على المناورة.
وحضر حفل التتويج النائب عبيد ياسين ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، مشيرين إلى أهمية تعزيز القطاع الشبابي في المحافظة وإلى أهمية أن تكون العقبة مركزا رئيسا للبطولات الرياضية بكافة أنواعها.
وأقيمت البطولة في نادي الأمير حمزة للشباب، وحظيت بمشاركة 151 شخصا من مختلف أنحاء المملكة، كما ضمت عددا من اللاعبين من الدول العربية الشقيقة.
وفاز في البطولة بالمركز الأول أنس خويرة والمركز الثاني أحمد الخطيب (GM) بطل العرب، وفي المركز الثالث حل اللاعب لؤي سمير.
و أشرف على إدارة البطولة لجنة تنظيمية برئاسة مدير البطولة محمد السعودي وأعضاء فريق الشطرنج ولجنة الحكام الرئيسية من الاتحاد الملكي للشطرنج.
--(بترا)
ا م/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 20:20:27
MENAFN02032024000117011021ID1107926217
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