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بلدية الرصيفة تنظم معرض المنتجات الغذائية الأول

3/2/2024 2:25:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرصيفة 2 آذار (بترا)- نظمت بلدية الرصيفة، و مؤسسة نشمية وطن لتنظيم المعارض الوطنية ، اليوم السبت، معرض المنتجات الغذائية الأول في لواء الرصيفة ضمن أنشطة البلدية؛ احتفالا باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

كما تأتي إقامة المعرض، الذي افتتحه رئيس البلدية شادي الزيناتي وأقيم في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة للبلدية؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ويشارك في المعرض الذي حضره النائب رائد رباع ورئيس شعبة الشرطة المجتمعية في مركز أمن المدينة النقيب سائد عمايرة وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني 12 شركة ومؤسسة وطنية.

وقال الزيناتي إن فكرة المعرض جاءت ضمن النهج والاستراتيجيات التي تتبناها البلدية في خدمة المجتمع المحلي لترسيخ رؤية جلالة الملك بأن تكون البلدية وحدة تنمية مجتمعية إلى جانب كونها مؤسسة خدمية.

وأضاف أن فعاليات المعرض ستستمر لمدة 5 أيام من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، فيما ستعرض الشركات والجهات المشاركة وهي تمثل القطاعات الغذائية والتجارية والصناعية المحلية منتجاتها للمواطنين بشكل مباشر من المنتج للمستهلك وبأسعار تفضيلية.

بدورهم، ثمن ممثلو عدد من الشركات المشاركة في المعرض هذه المبادرة من بلدية الرصيفة للتشبيك بينهم وبين المستهلك مباشرة، مؤكدين دورهم في خدمة المجتمع المحلي ودعم الأسر الفقيرة وتوفير متطلباتها وبأقل الأسعار.

--(بترا)


ر ن/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 20:12:29

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