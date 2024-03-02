بلدية الرصيفة تنظم معرض المنتجات الغذائية الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 2 آذار (بترا)- نظمت بلدية الرصيفة، و مؤسسة نشمية وطن لتنظيم المعارض الوطنية ، اليوم السبت، معرض المنتجات الغذائية الأول في لواء الرصيفة ضمن أنشطة البلدية؛ احتفالا باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
كما تأتي إقامة المعرض، الذي افتتحه رئيس البلدية شادي الزيناتي وأقيم في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة للبلدية؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
ويشارك في المعرض الذي حضره النائب رائد رباع ورئيس شعبة الشرطة المجتمعية في مركز أمن المدينة النقيب سائد عمايرة وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني 12 شركة ومؤسسة وطنية.
وقال الزيناتي إن فكرة المعرض جاءت ضمن النهج والاستراتيجيات التي تتبناها البلدية في خدمة المجتمع المحلي لترسيخ رؤية جلالة الملك بأن تكون البلدية وحدة تنمية مجتمعية إلى جانب كونها مؤسسة خدمية.
وأضاف أن فعاليات المعرض ستستمر لمدة 5 أيام من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، فيما ستعرض الشركات والجهات المشاركة وهي تمثل القطاعات الغذائية والتجارية والصناعية المحلية منتجاتها للمواطنين بشكل مباشر من المنتج للمستهلك وبأسعار تفضيلية.
بدورهم، ثمن ممثلو عدد من الشركات المشاركة في المعرض هذه المبادرة من بلدية الرصيفة للتشبيك بينهم وبين المستهلك مباشرة، مؤكدين دورهم في خدمة المجتمع المحلي ودعم الأسر الفقيرة وتوفير متطلباتها وبأقل الأسعار.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 20:12:29
MENAFN02032024000117011021ID1107926216
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