Saturday, 02 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تعرب عن قلقها من اعتزام إسرائيل شن عملية عسكرية على رفح

3/2/2024 2:25:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 2 آذار (بترا)-أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، عن قلق بلاده جراء اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تشعر بالقلق أيضًا من أنه عشية شهر رمضان المبارك، يجري الإعداد لعملية لتمشيط رفح، التي يعيش فيها نحو ثلثي سكان القطاع، لا سيما بعد اشتداد العنف وفرار الأهالي من بقية القطاع إلى رفح".
وأضاف أنه في "حال تمت العملية الإسرائيلية فإن العديد من اللاجئين سيتوجهون إلى مصر، التي اعترضت على مثل هذا السيناريو، موضحا أن النتيجة المحتملة للعملية هي التطهير العرقي".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 20:07:07

MENAFN02032024000117011021ID1107926215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث