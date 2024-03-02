روسيا تعرب عن قلقها من اعتزام إسرائيل شن عملية عسكرية على رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 2 آذار (بترا)-أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، عن قلق بلاده جراء اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تشعر بالقلق أيضًا من أنه عشية شهر رمضان المبارك، يجري الإعداد لعملية لتمشيط رفح، التي يعيش فيها نحو ثلثي سكان القطاع، لا سيما بعد اشتداد العنف وفرار الأهالي من بقية القطاع إلى رفح".

وأضاف أنه في "حال تمت العملية الإسرائيلية فإن العديد من اللاجئين سيتوجهون إلى مصر، التي اعترضت على مثل هذا السيناريو، موضحا أن النتيجة المحتملة للعملية هي التطهير العرقي".

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 20:07:07