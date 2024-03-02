روسيا تعرب عن قلقها من اعتزام إسرائيل شن عملية عسكرية على رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 2 آذار (بترا)-أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، عن قلق بلاده جراء اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تشعر بالقلق أيضًا من أنه عشية شهر رمضان المبارك، يجري الإعداد لعملية لتمشيط رفح، التي يعيش فيها نحو ثلثي سكان القطاع، لا سيما بعد اشتداد العنف وفرار الأهالي من بقية القطاع إلى رفح".
وأضاف أنه في "حال تمت العملية الإسرائيلية فإن العديد من اللاجئين سيتوجهون إلى مصر، التي اعترضت على مثل هذا السيناريو، موضحا أن النتيجة المحتملة للعملية هي التطهير العرقي".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 20:07:07
MENAFN02032024000117011021ID1107926215
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