فوزان لمغير السرحان وشباب العقبة بدوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- حقق فريقا مغير السرحان وشباب العقبة فوزين على معان والأهلي، اليوم السبت، خلال استكمال مباريات الأسبوع الثالث عشر، ضمن مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق في اللقاء الأول مغير السرحان على معان بهدف دون رد، فيما تفوق في الثانية شباب العقبة على الأهلي.
وسجل هدف مغير السرحان الوحيد محمد أبو ذهب، فيما سجل هدفي شباب العقبة أنس بدوي وكريستيان كانجا، في حين سجل هدف الأهلي الوحيد يزن الغرابلة.
وبهذه النتائج، رفع شباب العقبة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع مغير السرحان رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير ورصيد معان عند المركز الثامن بـ 14 نقطة.
وتختم الجولة غدا الأحد بإقامة مباراتين تجمع الأول الفيصلي والرمثا والثانية تجمع الجليل والوحدات.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 19:48:19
MENAFN02032024000117011021ID1107926214
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