فوزان لمغير السرحان وشباب العقبة بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- حقق فريقا مغير السرحان وشباب العقبة فوزين على معان والأهلي، اليوم السبت، خلال استكمال مباريات الأسبوع الثالث عشر، ضمن مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة القدم.

وتفوق في اللقاء الأول مغير السرحان على معان بهدف دون رد، فيما تفوق في الثانية شباب العقبة على الأهلي.

وسجل هدف مغير السرحان الوحيد محمد أبو ذهب، فيما سجل هدفي شباب العقبة أنس بدوي وكريستيان كانجا، في حين سجل هدف الأهلي الوحيد يزن الغرابلة.

وبهذه النتائج، رفع شباب العقبة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع مغير السرحان رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير ورصيد معان عند المركز الثامن بـ 14 نقطة.

وتختم الجولة غدا الأحد بإقامة مباراتين تجمع الأول الفيصلي والرمثا والثانية تجمع الجليل والوحدات.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 19:48:19