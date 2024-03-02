خمسة إنزالات جوية أردنية أميركية مشتركة على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء اليوم السبت، وبتوجيهات ملكية سامية، إنزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال القطاع، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأميركية بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي على جنوب القطاع.

ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة .

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على القطاع.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.

--(بترا)





ل م/ب ع/ هـ ح

02/03/2024 19:44:47