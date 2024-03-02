خمسة إنزالات جوية أردنية أميركية مشتركة على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء اليوم السبت، وبتوجيهات ملكية سامية، إنزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال القطاع، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأميركية بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي على جنوب القطاع.
ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة .
وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء.
وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصالها سواء كانت من خلال طائرات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على القطاع.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى الاشتراك وتسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.
--(بترا)
ل م/ب ع/ هـ ح
02/03/2024 19:44:47
MENAFN02032024000117011021ID1107926213
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