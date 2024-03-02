الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق في قتل مدنيين بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين في قطاع غزة أثناء محاولتهم الوصول إلى مواد غذائية، "أمر غير مسوَّغ".

وطالب بوريل بتحقيق دولي محايد في استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بنيران قوات الاحتلال، أثناء انتظارهم الخميس الماضي قافلة مساعدات إنسانية في شارع الرشيد شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي، وحماية توزيع المساعدات على سكان غزة.

وأكد بوريل بحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لإيصال المساعدات وحماية المدنيين في غزة، مطالبا مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف عاجل للقتال والتأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ن ح/ هـ ح

02/03/2024 19:28:47