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تعادل منتخب الناشئين مع نظيره الأوزبكي

3/2/2024 2:25:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- تعادل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما، مع نظيره الأوزبكي، بهدف لكل منهما في مباراة ودية جرت اليوم السبت على ملعب جاوا في عمان، استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال تشرين الأول.
وأحرز هدف المنتخب زيد أبو دهيم عند الدقيقة 77.
ومثل المنتخب: قصي الحلاحلة، ومهند محمود، وحسين ذيابات، وياسر الحمبوز، وخزرج القاسم، ومحمد أبو الغنم، وزيد الخالدي، ومحمد شحدة (هشام سلامة)، وقيس شواشرة (أحمد الربايعة)، وزيد أبو دهيم، ومحمود الطميزي.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند الثانية عصر الاثنين المقبل على الملعب ذاته.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير معسكرات تدريبية ومباريات ودية، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب الوطني للناشئين، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ هـ ح
02/03/2024 19:03:37

MENAFN02032024000117011021ID1107926211

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