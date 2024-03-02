نشاطات متنوعة في مديرية شباب المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 3 آذار (بترا)-نفذت مديرية شباب المفرق نشاطات حوارية في عدد من مراكزها في المحافظة والتي تضمنت لقاء حواريا عن " السلطات الدستورية في ظل الدستور الأردني".
وبحسب بيان للمديرية تحدث في اللقاء الذي حضره مدير شباب المفرق عبدالاله المشاقبة وعدد من المشاركين المحاضر أحمد الحراحشة، عن الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور وعن مفاهيم الدستور ومراحل التعديل والسلطات الثلاث والفرق بينهم .
وأضاف البيان أن مركز شابات بلعما نفذ ورشة عمل حول " الجرائم الإلكترونية " بمشاركة 20 شخصا حيث تحدث الوكيل أنور الدلابيح، عن الجرائم الإلكترونية كيفية حماية الهاتف من "التهكير" و عدم فتح الروابط مجهولة المصدر.
وبين أن مركز شابات المنشية نفذ بالتعاون مع جمعية نساء نحو القمة التعاونية احتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وبمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش السامي في قاعة المركز ، بحضور مدير المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، وعدد من شخصيات المجتمع المحلي إضافة الى مدراء الدوائر الحكومي .
وأشارت المديرية إلى أنه يمكن المشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الانتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط التالي: .
--(بترا)
ه ق/ف ق
02/03/2024 18:24:52
MENAFN02032024000117011021ID1107926209
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