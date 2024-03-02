نشاطات متنوعة في مديرية شباب المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 3 آذار (بترا)-نفذت مديرية شباب المفرق نشاطات حوارية في عدد من مراكزها في المحافظة والتي تضمنت لقاء حواريا عن " السلطات الدستورية في ظل الدستور الأردني".

وبحسب بيان للمديرية تحدث في اللقاء الذي حضره مدير شباب المفرق عبدالاله المشاقبة وعدد من المشاركين المحاضر أحمد الحراحشة، عن الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور وعن مفاهيم الدستور ومراحل التعديل والسلطات الثلاث والفرق بينهم .

وأضاف البيان أن مركز شابات بلعما نفذ ورشة عمل حول " الجرائم الإلكترونية " بمشاركة 20 شخصا حيث تحدث الوكيل أنور الدلابيح، عن الجرائم الإلكترونية كيفية حماية الهاتف من "التهكير" و عدم فتح الروابط مجهولة المصدر.

وبين أن مركز شابات المنشية نفذ بالتعاون مع جمعية نساء نحو القمة التعاونية احتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وبمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش السامي في قاعة المركز ، بحضور مدير المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، وعدد من شخصيات المجتمع المحلي إضافة الى مدراء الدوائر الحكومي .

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن المشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الانتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط التالي: .

--(بترا)

ه ق/ف ق

02/03/2024 18:24:52