جامعة جدارا تشارك بمؤتمر كيو أس 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 آذار (بترا)- شارك وفد من جامعة جدارا برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي، وعضوية مدير مركز التعلم الإلكتروني الدكتور بلال الزقيبة، ونائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور صالح علي العمري، في مؤتمر ال "كيو أس"، للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2024، والمعرض المصاحب له.
وأشارت البشيتي الى أن جدارا الوحيدة من بين الجامعات الخاصة في الأردن التي تشارك في المؤتمر كراع فضي، وتأتي مشاركتها انطلاقا من اهتمامها بالثقافة والتنوع والابتكار.
وبينت أن المعرض المرافق للجامعات المشاركة من دول الشرق الأوسط يعتبر فرصة حقيقية للتشبيك الفعال، وعقد الشراكات البناءة بين الجامعات المشاركة.
كما تحدثت البشيتي خلال جلسات المؤتمر عن نقاط القوة في جامعة جدارا من موقع وبرامج وبحث علمي، مستعرضة معلومات عن الكليات والبرامج المتنوعة في درجتي البكالوريوس والماجستير، وركزّت على البرامج التي تنفرد بها جامعة جدارا، وعلى ميزات دعم البحث العلمي ومركز أبحاث جدارا، وما له دور كبير في تشبيك علاقات فعّالة مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم، ودعم الجامعة للطلبة المتميزين أكاديميا وفكريا وفنيا، إضافة للعلاقات الطيبة التي تجمع الطلبة الأجانب في مجتمع الجامعة.
يشار الى أن المؤتمر قد عقد في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27- 29 شباط، وبرعاية وإستضافة الجامعة الأمريكية، وبتنسيق من تصنيف "كيو أس" العالمي.
--(بترا)
ع ع/ف ق
02/03/2024 18:13:57
MENAFN02032024000117011021ID1107926207
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