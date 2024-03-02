جامعة جدارا تشارك بمؤتمر كيو أس 2024

MENAFN - Jordan News Agency)



إربد 2 آذار (بترا)- شارك وفد من جامعة جدارا برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي، وعضوية مدير مركز التعلم الإلكتروني الدكتور بلال الزقيبة، ونائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور صالح علي العمري، في مؤتمر ال "كيو أس"، للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2024، والمعرض المصاحب له.

وأشارت البشيتي الى أن جدارا الوحيدة من بين الجامعات الخاصة في الأردن التي تشارك في المؤتمر كراع فضي، وتأتي مشاركتها انطلاقا من اهتمامها بالثقافة والتنوع والابتكار.

وبينت أن المعرض المرافق للجامعات المشاركة من دول الشرق الأوسط يعتبر فرصة حقيقية للتشبيك الفعال، وعقد الشراكات البناءة بين الجامعات المشاركة.

كما تحدثت البشيتي خلال جلسات المؤتمر عن نقاط القوة في جامعة جدارا من موقع وبرامج وبحث علمي، مستعرضة معلومات عن الكليات والبرامج المتنوعة في درجتي البكالوريوس والماجستير، وركزّت على البرامج التي تنفرد بها جامعة جدارا، وعلى ميزات دعم البحث العلمي ومركز أبحاث جدارا، وما له دور كبير في تشبيك علاقات فعّالة مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم، ودعم الجامعة للطلبة المتميزين أكاديميا وفكريا وفنيا، إضافة للعلاقات الطيبة التي تجمع الطلبة الأجانب في مجتمع الجامعة.

يشار الى أن المؤتمر قد عقد في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27- 29 شباط، وبرعاية وإستضافة الجامعة الأمريكية، وبتنسيق من تصنيف "كيو أس" العالمي.

--(بترا)

ع ع/ف ق

02/03/2024 18:13:57