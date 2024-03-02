ورشة لتعزيز وجود الصناعات الغذائية بالسوق الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- نظمت غرفة صناعة الأردن، بالتعاون مع شركة بيت التصدير، ورشة تعريفية لقطاع الصناعات الغذائية لتعزيز وجودها بالسوق الأميركية لمصانع القطاع، خصوصا أسواق وول مارت باعتبارها أكبر أسواق "الهايبر ماركت" بالولايات المتحدة.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، ركزت الورشة التي شارك فيها 40 شركة عاملة بقطاع الصناعات الغذائية، على أسس ومتطلبات وشروط يجب على المصانع الراغبة بدخول أسواق "وول مارت" وأخذها بعين الاعتبار وتحقيقها.

ووفقا للبيان، جاءت الورشة بإطار جهود غرفة صناعة الأردن في تعزيز وتنويع صادرات القطاع الصناعي ودخوله إلى مختلف الأسواق العالمية، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.

وعرضت الورشة التي عقدت بمقر صناعة الأردن، المتطلبات الفنية لدخول منتجات قطاع الصناعات الغذائية للسوق الأميركية وأسواق وول مارت المنتشرة بمختلف الولايات المتحدة، ولديها 3570 فرعا.

وأشاد نائب رئيس صناعة الأردن، وممثل قطاعات الصناعات الغذائية فيها، محمد وليد الجيطان، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمه المتواصل للصناعة الأردنية، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن الورشة ستكون بمثابة الخطوة الأولى في تحضير الشركات الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية للدخول إلى أسواق وول مارت، مبينا وجود فرص تصديرية ضائعة في السوق الأميركية للمنتجات الغذائية تصل إلى 70 مليون دولار.

واستمع الجيطان لملاحظات الشركات الصناعية ومقترحاتهم ومشاركتهم الفاعلة حول جهود غرفة صناعة الأردن لدخول منتجات قطاع الصناعات الغذائية إلى أسواق وول مارت، مؤكدا بأنه سيتم عكسها على خارطة الطريق التي ستعد مع مختلف الشركاء لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الغذائية بالمملكة.

بدورهما، أكد عضو مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان أحمد الخضري، ومدير عام شركة بيت التصدير عمر القريوتي، أهمية المضي قدماً مع المصانع الراغبة بتصدير منتجاتها الى "وول مارت" وبما يخدم تطور الصناعات الغذائية الأردنية وتعزيز وجودها بأكبر الأسواق العالمية.

من جانبهم دعا المشاركون بالورشة، إلى ضرورة توحيد جهود الصناعيين والغرفة وشركة بيت التصدير للاستفادة من فرصة توسيع الوجود بالسوق الأميركية، ما سيسهم بفتح خطوط إنتاج جديدة، وتوليد فرص عمل، واستقطاب استثمارات أخرى لقطاع الصناعات الغذائية والتموينية.

--(بترا)

س ص/ن ح/ف ق

02/03/2024 18:08:42