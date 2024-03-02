المهندسين الزراعيين تلتقي بمنتسبيها الجدد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 2 آذار(بترا)-قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي ابو نقطة، إن النقابة تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية المستدامة، وتساهم بدرجة كبيرة بتعزيز الأمن الغذائي ووصول الأردن إلى وضع الاكتفاء الذاتي، في عدد من محاصيل الأمن الغذائي والمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف أبو نقطة خلال لقاء نظمته النقابة بالمهندسين المستجدين بنقابة المهندسين الزراعيين بمجمع النقابات المهنية اليوم السبت، ان القطاع الزراعي شهد تطورا بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبد الله الثاني واهتمامه بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي خصوصا بعد التميز الذي ظهر به القطاع أثناء أزمة كورونا وقدرته على إدامة سلاسل الإنتاج وتوفير الأمن الغذائي للمواطن والحفاظ عليه.

بدوره، اكد رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد المهندس بشار النوافلة حرص النقابة في استثمار وإشراك المهندسين الجدد بالدورات التدريبية والأنشطة المتنوعة التي تخدم المهندس الزراعي.

وأكدت المهندسة هديل مريان في كلمة لها عن المهندسين الزراعيين الجدد دور المهندسين في تعزيز الأمن الغذائي من إنتاج الغذاء و ديمومة العمل من كل اتجاه وعلى جميع القطاعات.

--(بترا)

س ع/ف ق

02/03/2024 18:07:11