المهندسين الزراعيين تلتقي بمنتسبيها الجدد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 2 آذار(بترا)-قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي ابو نقطة، إن النقابة تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية المستدامة، وتساهم بدرجة كبيرة بتعزيز الأمن الغذائي ووصول الأردن إلى وضع الاكتفاء الذاتي، في عدد من محاصيل الأمن الغذائي والمحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أبو نقطة خلال لقاء نظمته النقابة بالمهندسين المستجدين بنقابة المهندسين الزراعيين بمجمع النقابات المهنية اليوم السبت، ان القطاع الزراعي شهد تطورا بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبد الله الثاني واهتمامه بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي خصوصا بعد التميز الذي ظهر به القطاع أثناء أزمة كورونا وقدرته على إدامة سلاسل الإنتاج وتوفير الأمن الغذائي للمواطن والحفاظ عليه.
بدوره، اكد رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد المهندس بشار النوافلة حرص النقابة في استثمار وإشراك المهندسين الجدد بالدورات التدريبية والأنشطة المتنوعة التي تخدم المهندس الزراعي.
وأكدت المهندسة هديل مريان في كلمة لها عن المهندسين الزراعيين الجدد دور المهندسين في تعزيز الأمن الغذائي من إنتاج الغذاء و ديمومة العمل من كل اتجاه وعلى جميع القطاعات.
--(بترا)
س ع/ف ق
02/03/2024 18:07:11
MENAFN02032024000117011021ID1107926205
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