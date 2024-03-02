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مرصد أكيد: تسجيل 48 إشاعة الشهر الماضي

3/2/2024 2:24:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، الشهر الماضي، 48 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام، ومنصات تواصل اجتماعي.
وقال المرصد في تقريره الشهري، إن 17 من 48 إشاعة رصدت خلال شباط الماضي جرى نفيها، بزيادة مقدراها أربع إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي جرى نفيها خلال كانون الثاني البالغ 13.
وأضاف أن الإشاعات السياسية احتلت المرتبة الأولى بـ19 إشاعة (بنسبة 40 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة)، تناولت 18 منها مواضيع لها صلة بالاحتلال الإسرائيلي وغزة، والمواقف الأردنية تجاههما، وقد نفت جهات 3 منها.
وبحسب التقرير، جاءت الإشاعات الأمنية ثانيا بـ 11 إشاعة (23 بالمئة)، ثم الاقتصادية بـ 8 إشاعات(17 بالمئة)، والشأن العام بـ 5 إشاعات (10 بالمئة)، والاجتماعية بـ4 إشاعات (8 بالمئة)، وأخيرا القطاع الصحي بتسجيله إشاعة واحدة (بنسبة 2 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة).
ولفت إلى أن 38 إشاعة (79 بالمئة)كان مصدرها داخليا، و10 إشاعات (21 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة) مصدرها خارجيا.
وأشار إلى أن 39 إشاعة (81 بالمئة)، كان مصدرها وسائل تواصل اجتماعي، و9 إشاعات (19 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة) كان مصدرها وسائل إعلام.
--(بترا)
ه ع/ن ح/ف ق
02/03/2024 17:58:56

MENAFN02032024000117011021ID1107926204

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