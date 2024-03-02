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تونس 2 آذار (بترا و فانا) - تعددت الأنشطة البيئية التونسية خلال شهر شباط الماضي لتشمل مشاريع التحول الطاقي والنفايات الطبية والمبادرات البيئية.

فقد دشنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مشروعا نموذجيا ضمن إطار برنامج التحوّل الطاقي في المؤسسات العمومية، في معهد حنبعل بطبربة من ولاية منوبة.

ويستند البرنامج الوطني للتحول الطاقي إلى مكونين، يتمثل الأوّل في دمج الكهرباء المنتجة باعتماد الطاقة الشمسية بالهياكل والمؤسسات العمومية، ويتمثل المكوّن الثاني إلى تشجيع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية.¶

ويتمثل المشروع في تركيز لوحات شمسية وربطها بالشبكة الكهربائية وتركيب محولات وتجديد الإضاءة عبر الصمام المضيء وعزل شبكات التكييف.

واطلق المرصد التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تجربة إكثار البذور الأصلية (قمح وشعير وحمص وبطاطا وكراث) بصيغة حافظ قرباع وهو فلاح من المنستير أدرك محدودية البذور الهجينة ومعروف بجهوده في سبيل الحفاظ على البذور الأصلية الموروثة عن الأجداد.

يشار إلى أن حوالي 700 طن من النفايات الطبية الخطيرة تقبع بمستودعات شركتي جمع ومعالجة للنفايات الطبية بقفصة "قفصة الخضراء" و"جنوب البيئة"، مغلقة منذ ثلاث سنوات بعد سحب تراخيصها، بسبب عدم الالتزام بكرّاسات الشروط المنظمة لهذا المجال.

وفي إطار الاستعداد للندوة الوطنية المزمع انعقادها بمدينة العلوم بتونس، من 17 الى 25 نيسان 2024، حول "الاقتصاد الازرق وهدر الغذاء"، نظمت جمعية جذور والتنمية المستدامة، الخميس 29 شباط 2024، دورة تدريبية لثلاثين صحافيا.

واعتبرت الجمعية أن الصحفيين المتخصصين في مجال البيئة والتنمية المستدامة بشكل عام هم شركاء متميزون في هذا المشروع.

--(بترا)

ر ح/ف ق

02/03/2024 17:58:32

