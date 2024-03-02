الأنشطة البيئية التونسية خلال شهر شباط الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 2 آذار (بترا و فانا) - تعددت الأنشطة البيئية التونسية خلال شهر شباط الماضي لتشمل مشاريع التحول الطاقي والنفايات الطبية والمبادرات البيئية.
فقد دشنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مشروعا نموذجيا ضمن إطار برنامج التحوّل الطاقي في المؤسسات العمومية، في معهد حنبعل بطبربة من ولاية منوبة.
ويستند البرنامج الوطني للتحول الطاقي إلى مكونين، يتمثل الأوّل في دمج الكهرباء المنتجة باعتماد الطاقة الشمسية بالهياكل والمؤسسات العمومية، ويتمثل المكوّن الثاني إلى تشجيع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية.¶
ويتمثل المشروع في تركيز لوحات شمسية وربطها بالشبكة الكهربائية وتركيب محولات وتجديد الإضاءة عبر الصمام المضيء وعزل شبكات التكييف.
واطلق المرصد التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تجربة إكثار البذور الأصلية (قمح وشعير وحمص وبطاطا وكراث) بصيغة حافظ قرباع وهو فلاح من المنستير أدرك محدودية البذور الهجينة ومعروف بجهوده في سبيل الحفاظ على البذور الأصلية الموروثة عن الأجداد.
يشار إلى أن حوالي 700 طن من النفايات الطبية الخطيرة تقبع بمستودعات شركتي جمع ومعالجة للنفايات الطبية بقفصة "قفصة الخضراء" و"جنوب البيئة"، مغلقة منذ ثلاث سنوات بعد سحب تراخيصها، بسبب عدم الالتزام بكرّاسات الشروط المنظمة لهذا المجال.
وفي إطار الاستعداد للندوة الوطنية المزمع انعقادها بمدينة العلوم بتونس، من 17 الى 25 نيسان 2024، حول "الاقتصاد الازرق وهدر الغذاء"، نظمت جمعية جذور والتنمية المستدامة، الخميس 29 شباط 2024، دورة تدريبية لثلاثين صحافيا.
واعتبرت الجمعية أن الصحفيين المتخصصين في مجال البيئة والتنمية المستدامة بشكل عام هم شركاء متميزون في هذا المشروع.
--(بترا)
ر ح/ف ق
02/03/2024 17:58:32
MENAFN02032024000117011021ID1107926203
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