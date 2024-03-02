جلسة نقاشية في البلقاء حول قانون الانتخاب والأحزاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 2 آذار(بترا) وجدي النعيمات- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، اليوم السبت، أن بيئة العمل السياسي والحزبي، مثالية للشباب والمرأة من ناحية إزالة التخوف من الانخراط في العمل الحزبي، إذ أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية داعمة لهم.
وقال الخريشا خلال جلسة نقاشية حول قانون الانتخاب والأحزاب وآلية التطبيق بهيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة البلقاء، إن العمل السياسي ليس جديدا على المجتمع الأردني، وأن حرية العمل الحزبي مصونة ضمن القانون، ولا سلطة للوزارة أو الحكومة على الأحزاب.
وبين أن قانون الانتخاب خصص 30 بالمئة من مقاعد مجلس النواب المقبل، للأحزاب ترتفع النسبة إلى 50 بالمئة في الانتخابات التالية وصولا إلى 65 بالمئة من المقاعد مستقبلا، مؤكدا أن ما أقرّ من تشريعات سيدعو المواطنين إلى الانتخاب على أسس برامجية.
وأوضح أن اللقاء للحديث عن إجراءات الوزارة لتوعية المواطنين بمنظومة التحديث السياسي ومراحلها، ودعوة للشباب إلى الانخراط في العمل السياسي البرامجي الذي تمثله الأحزاب، وتشجيعهم للمشاركة السياسية في أهم أبعادها وهو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأكد الخريشة، أن فلسطين قضية محورية للأردن بقيادة جلالة الملك، وأنه لا أحد يزاود على الأردن كون العلاقة متجذرة بين الشعبين، والشاهد على ذلك مشاركة جلالة الملك بإنزال المساعدات لإغاثة إخواننا في قطاع غزة.
بدوره، قال مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن، عبد الرحيم الزواهرة، إن اللقاء جاء للحديث حول قانوني الانتخاب والأحزاب والمشاركة السياسية، لافتا إلى أن جلالة الملك يركز في جميع المناسبات على أهمية الشباب وتعزيز دورهم الحياة السياسية.
وبين أن الهيئة تركز على توعية الشباب بقانوني الانتخاب والأحزاب، وتشجيعهم على المشاركة السياسية ليكونوا رافعة حقيقية للعمل السياسي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إطلاق الهيئة مشروع التمكين السياسي والديمقراطي، وتخريج 124 ميسرا لشرح القوانين الناظمة للحياة السياسية في الجامعات والمؤسسات.
وتخلل الجلسة التي أدارها المهندس فايز الكبها، مداخلات تركزت على أن يكون للشباب دور في عملية صنع القرار، وتعزيز مشاركتهم السياسية والحزبية، وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات.
--(بترا)
ون/ ن ح/ف ق
02/03/2024 17:17:25
MENAFN02032024000117011021ID1107926202
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