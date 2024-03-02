جلسة نقاشية في البلقاء حول قانون الانتخاب والأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 2 آذار(بترا) وجدي النعيمات- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، اليوم السبت، أن بيئة العمل السياسي والحزبي، مثالية للشباب والمرأة من ناحية إزالة التخوف من الانخراط في العمل الحزبي، إذ أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية داعمة لهم.

وقال الخريشا خلال جلسة نقاشية حول قانون الانتخاب والأحزاب وآلية التطبيق بهيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة البلقاء، إن العمل السياسي ليس جديدا على المجتمع الأردني، وأن حرية العمل الحزبي مصونة ضمن القانون، ولا سلطة للوزارة أو الحكومة على الأحزاب.

وبين أن قانون الانتخاب خصص 30 بالمئة من مقاعد مجلس النواب المقبل، للأحزاب ترتفع النسبة إلى 50 بالمئة في الانتخابات التالية وصولا إلى 65 بالمئة من المقاعد مستقبلا، مؤكدا أن ما أقرّ من تشريعات سيدعو المواطنين إلى الانتخاب على أسس برامجية.

وأوضح أن اللقاء للحديث عن إجراءات الوزارة لتوعية المواطنين بمنظومة التحديث السياسي ومراحلها، ودعوة للشباب إلى الانخراط في العمل السياسي البرامجي الذي تمثله الأحزاب، وتشجيعهم للمشاركة السياسية في أهم أبعادها وهو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد الخريشة، أن فلسطين قضية محورية للأردن بقيادة جلالة الملك، وأنه لا أحد يزاود على الأردن كون العلاقة متجذرة بين الشعبين، والشاهد على ذلك مشاركة جلالة الملك بإنزال المساعدات لإغاثة إخواننا في قطاع غزة.

بدوره، قال مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن، عبد الرحيم الزواهرة، إن اللقاء جاء للحديث حول قانوني الانتخاب والأحزاب والمشاركة السياسية، لافتا إلى أن جلالة الملك يركز في جميع المناسبات على أهمية الشباب وتعزيز دورهم الحياة السياسية.

وبين أن الهيئة تركز على توعية الشباب بقانوني الانتخاب والأحزاب، وتشجيعهم على المشاركة السياسية ليكونوا رافعة حقيقية للعمل السياسي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إطلاق الهيئة مشروع التمكين السياسي والديمقراطي، وتخريج 124 ميسرا لشرح القوانين الناظمة للحياة السياسية في الجامعات والمؤسسات.

وتخلل الجلسة التي أدارها المهندس فايز الكبها، مداخلات تركزت على أن يكون للشباب دور في عملية صنع القرار، وتعزيز مشاركتهم السياسية والحزبية، وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات.

--(بترا)

ون/ ن ح/ف ق

02/03/2024 17:17:25