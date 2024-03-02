بلدية السلط توفر باصات لنقل المواطنين مجانا خلال شهر رمضان

السلط 2 آذار(بترا) قرر رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري توفير باصات لنقل المواطنين داخل مدينة السلط و بشكل مجاني طيلة أيام الشهر الفضيل. وقال الحياري، إن هذا القرار جاء بهدف التخفيف من الازدحامات المرورية وسط المدينة وللتخفيف عن المواطنين من أعباء التنقل خلال شهر رمضان المبارك. -- (بترا) أع/ف ق 02/03/2024 16:52:21

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