مديرية شباب إربد تحتفي باليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 آذار (بترا) علا عبيدات- احتفت مديرية شباب محافظة إربد والفاعليات الشبابية والرياضية اليوم السبت، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وتسلم جلالته سلطاته الدستورية

وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، بحضور مدراء الدوائر الرسمية والخاصة وأعضاء المراكز الشبابية المختلفة " إننا نحتفي اليوم باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني وهذا يعني 25 عاما من العطاء والإنجاز" .

وبين أن وزارة الشباب وخلال 25 عاما بنت واستحدثت المنشآت الرياضية والأندية والمراكز الشبابية لخدمة الشباب، ودعم الرياضة والرياضيين وخير مثال على ذلك حصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في كأس آسيا، والعمل جار على تطوير البرامج الشبابية المختلفة.

مدير شباب إربد يحيى المومني، تحدث عن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك معزز نهضة الأردن الحديث، والتي كانت محطات مضيئة وعظيمة كتبها التاريخ بأحرف من ذهب ارتقت بالحمى الهاشمي بناء وتقدما وازدهار شمل جميع مناحي الحياة.

وأضاف يوجد في محافظة إربد 34 منشأة شبابية و24 مركزا للشباب و7 مجمعات رياضية وبيت الشباب، إضافة الى مسرح عام و81 ناديا رياضيا ومدينة الحسن للشباب وغيرها.

واشتملت فعاليات الاحتفاء على عرض فيلم وثائقي بعنوان "مسيرة ملك"، وقصيدة شعرية ألقتها الشابة أمل السعدي من مركز شابات المزار الشمالي، وقصيدة شعرية وطنية ألقتها الشابة غزل العبيد من مركز شابات جديتا، وعرضا فلكلوريا لفرقة الرمثا الشعبية.

وفي نهاية الحفل كرم المومني الجبور ومدير ثقافة إربد عاقل خوالدة بدروع تقديرية.

--(بترا)

ع ع/ف ق

02/03/2024 16:49:10