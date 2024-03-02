مديرية شباب إربد تحتفي باليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 آذار (بترا) علا عبيدات- احتفت مديرية شباب محافظة إربد والفاعليات الشبابية والرياضية اليوم السبت، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وتسلم جلالته سلطاته الدستورية
وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، بحضور مدراء الدوائر الرسمية والخاصة وأعضاء المراكز الشبابية المختلفة " إننا نحتفي اليوم باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني وهذا يعني 25 عاما من العطاء والإنجاز" .
وبين أن وزارة الشباب وخلال 25 عاما بنت واستحدثت المنشآت الرياضية والأندية والمراكز الشبابية لخدمة الشباب، ودعم الرياضة والرياضيين وخير مثال على ذلك حصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في كأس آسيا، والعمل جار على تطوير البرامج الشبابية المختلفة.
مدير شباب إربد يحيى المومني، تحدث عن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك معزز نهضة الأردن الحديث، والتي كانت محطات مضيئة وعظيمة كتبها التاريخ بأحرف من ذهب ارتقت بالحمى الهاشمي بناء وتقدما وازدهار شمل جميع مناحي الحياة.
وأضاف يوجد في محافظة إربد 34 منشأة شبابية و24 مركزا للشباب و7 مجمعات رياضية وبيت الشباب، إضافة الى مسرح عام و81 ناديا رياضيا ومدينة الحسن للشباب وغيرها.
واشتملت فعاليات الاحتفاء على عرض فيلم وثائقي بعنوان "مسيرة ملك"، وقصيدة شعرية ألقتها الشابة أمل السعدي من مركز شابات المزار الشمالي، وقصيدة شعرية وطنية ألقتها الشابة غزل العبيد من مركز شابات جديتا، وعرضا فلكلوريا لفرقة الرمثا الشعبية.
وفي نهاية الحفل كرم المومني الجبور ومدير ثقافة إربد عاقل خوالدة بدروع تقديرية.
--(بترا)
ع ع/ف ق
02/03/2024 16:49:10
MENAFN02032024000117011021ID1107926200
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