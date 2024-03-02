اختتام المرحلة الأولى من مشروع تعزيز القيادات السياسية للمرأة والشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 آذار (بترا) - اختتمت اليوم السبت المرحلة الأولى من أعمال مشروع تعزيز القيادات السياسية للمرأة والشباب الذي أطلقته جمعية سحم الخيرية بالتعاون مع جمعية النساء العربيات ضمن المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة الأوروبية .

وقال الأمين العام لحزب الإرادة نضال البطاينة إن قانون الأحزاب السياسية في الأردن مر بمراحل عديدة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حيث شهد القانون تغييرات كبيرة، وتحسينات بهدف تعزيز دور الشباب والمرأة في انضمامهم به .

وأوضح ان قانون الأحزاب السياسية الجديد أكد انه لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ، داعيا الأفراد بعدم التواني بطرق باب الأحزاب والدخول به.

بدورها، قالت مديرة المشروع سوسن ابو عودة "تكمن أهمية هذه الجلسة الحِوارية في مناقشتها، لعدد من القَضايا التي أولتها الجمعية اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها نحو تَفعيل المُشاركة السياسية وخصوصا ما يتصل بالشَباب والمرأ.

من جانبها، أكدت المدربة الدكتورة نور الدويري، أن النضج السياسي مطلوب من خلال زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية ودورها في التنمية المجتمعية من خلال الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

بدوره، أشار رئيس مجلس شباب 21 حمزة طاشمان، إلى ان التحديث السياسي متلازم مع التحديث الاقتصادي، فمشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية وإقبالهم على الانضمام للأحزاب السياسية يعني أن تصبح لدينا أحزاب قوية لديها برامج تتعلق بمجالات الحياة كافة .

--(بترا)

ا ح/ف ق

02/03/2024 16:37:08