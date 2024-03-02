اختتام المرحلة الأولى من مشروع تعزيز القيادات السياسية للمرأة والشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 آذار (بترا) - اختتمت اليوم السبت المرحلة الأولى من أعمال مشروع تعزيز القيادات السياسية للمرأة والشباب الذي أطلقته جمعية سحم الخيرية بالتعاون مع جمعية النساء العربيات ضمن المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة الأوروبية .
وقال الأمين العام لحزب الإرادة نضال البطاينة إن قانون الأحزاب السياسية في الأردن مر بمراحل عديدة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حيث شهد القانون تغييرات كبيرة، وتحسينات بهدف تعزيز دور الشباب والمرأة في انضمامهم به .
وأوضح ان قانون الأحزاب السياسية الجديد أكد انه لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ، داعيا الأفراد بعدم التواني بطرق باب الأحزاب والدخول به.
بدورها، قالت مديرة المشروع سوسن ابو عودة "تكمن أهمية هذه الجلسة الحِوارية في مناقشتها، لعدد من القَضايا التي أولتها الجمعية اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها نحو تَفعيل المُشاركة السياسية وخصوصا ما يتصل بالشَباب والمرأ.
من جانبها، أكدت المدربة الدكتورة نور الدويري، أن النضج السياسي مطلوب من خلال زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية ودورها في التنمية المجتمعية من خلال الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
بدوره، أشار رئيس مجلس شباب 21 حمزة طاشمان، إلى ان التحديث السياسي متلازم مع التحديث الاقتصادي، فمشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية وإقبالهم على الانضمام للأحزاب السياسية يعني أن تصبح لدينا أحزاب قوية لديها برامج تتعلق بمجالات الحياة كافة .
--(بترا)
ا ح/ف ق
02/03/2024 16:37:08
MENAFN02032024000117011021ID1107926199
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