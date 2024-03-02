افتتاح أعمال ورشة عمل حوارات الجيل القادم في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، أن الشباب شريك فاعل في التنمية المستدامة، وأهمية الحوار في التوصل إلى أفكار متقاربة، وتبادل التجارب والخبرات.

جاء ذلك خلال رعايتها بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة ومدير التنفيذي لمنظمة "ديلوغ أكشن" جوليان واينبرغ، ورشة عمل حوارات الجيل القادم في الأردن، الذي تنظمه"ديلوغ أكشن"، ويشارك بها شباب من الأردن وتونس ولبنان.

وقالت، إنه بتوجيهات ملكية جرى تعديل الدستور الأردني بإضافة فقرة سابعة إلى مادته السادسة، تتضمن تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، بخفض سن الترشح، والنص على أن تلتزم القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة العامة، بوجود شاب أو شابة، ووجود امرأة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وامرأة ضمن الثلاثة التالين.

وأشارت إلى رؤية جلالة الملك، بأهمية تثقيف الشباب بآليات العمل الحزبي وتشجيعهم على تقبل الآراء والتوجهات المختلفة.

وبينت أنّ قانون الأحزاب عزّز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، فاشترط ألا تقل نسبة الشباب والمرأة عن20 بالمئة من عدد المؤسسين لكل منهما، وأن يكون بين المؤسسين شخص على الأقل من ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أنّ اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، لتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة في مجال العمل السياسي والحزبي على المستوى المتقدم.

وأوضحت أنّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، وانبثقت عنها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات لتوفير حضانات وسائل نقل وتهيئة بنية تحتية في المناطق الريفية وتحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم.

وتطرّقت إلى خارطة تحديث القطاع العام، التي ركزت على محاور ذات أهمية مثل الرقمنة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات والثقافة المؤسسية وتحسين الخدمات.

من جانبه أكد الردايدة، أن التغير المناخي مشكلة عالمية لا تقتصر تأثيرها على دولة بعينها، وأن المنطقة العربية يتوقع أن تعاني من تداعيات هذه المشكلة.

وقال إن الأردن يتعامل مع التحديات المناخية، رغم أنه ليس من الدول المسببة للتغيرات المناخية الناتجة عن الانبعاثات الغازية، إلا أنه تعهد بخفض نسبة الانبعاثات عام 2030، ووضع خططا واستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح أن الأردن منذ خمسة عقود يعاني من قلّة الهطول المطري، وأنه فقير مائياً قياساً بمصادره إضافة الى التزايد السكاني الكبير الذي شكلت موجات اللجوء جزءاً من هذا التزايد ما يرفع العبء عليه في الأمن المائي والغذائي والطاقي.

وكانت الورشة، بدأت بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي لمنظمة "ديلوغ أكشن" (Dialogue Actio) أكد فيها أهمية الحوار لإعداد الجيل القادم.

وجرى حوار ونقاش حول تجربة وزيرة التنمية الاجتماعية في السلطتين التشريعية التنفيذية، والبدايات التي انطلقت من خلالها، وكيفية تجاوزها للعقبات، إضافة إلى مسار التعديلات القانونية خاصة قانوني الأحزاب والانتخاب.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/ف ق

02/03/2024 16:30:25