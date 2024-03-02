اكسبوجر 2024يكرم 12مصورا ومصورة بجوائز مشروع عدسة العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشارقة 2 آذار (بترا)- كرّم المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" والذي انطلقت أعماله الأربعاء الماضي في الشارقة ويستمر حتى الخامس من الشهر الحالي الفائزين في برنامج "مشروع عدسة العالم"، المبادرة التي تمّ إطلاقها في آذار 2023 بهدف الاحتفاء بوجهات النظر والقصص الفريدة التي يرويها المصورون من مختلف أنحاء العالم، والتي شهدت اختيار مصوّرٍ ومصوّرة من كلّ قارة من القارّات الست؛ آسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا.
وسلمت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة،علياء السويدي، الفائزات والفائزين ضمن المبادرة الدروع التكريمة، حيث فاز عن قارة إفريقيا تانديوي موريو عن مشروعها "التمويه"، وغورجران روبرا عن مشروعه "التباين الضوئي في الحياة البريّة.
فيما فاز عن قارة آسيا؛ إيميلي غارثويت عن مشروعها "دموع دجلة"، وسيراتشاي أرونرجستيشاي عن مشروعه "التيارات المتباينة في بحر ميانمار وتايلاند".
وضمّت قائمة الفائزين عن قارة أستراليا وأوقيانوسيا شارلوت بيهوا عن مشروعها "ما بين أحاسيس الإنسان وأحاسيس الحيوان"، والمصوّر شين هلبرت عن مشروعه "قصص وسرديات أستراليا.
أمّا عن قارة أوروبا فقد فاز كلٌّ من المصورة شانتال بينزي عن مشروعها "الخروج عن المألوف"، والمصور ماريو هيلر عن مشروعه "أحلام قطبيّة".
ومن أميركا الشماليّة تمّ تكريم المصورة إيرين تريب عن مشروعها "ندوب الحرب"، والمصوّر ستيفن فالك عن مشروعه "ما بعد الجائحة".
في حين فاز عن قارة أميركا الجنوبيّة كلٌّ من المصورة غابرييل شايم عن مشروعها "الأمازون وعبء الذهب"، والمصوّر جوهانا ألركون عن مشروعه "شمس إفريقيا".
ويُعد "مشروع عدسة العالم" مشروعاً دولياً يسلّط الضوء على أعمال المصوّرين من مختلف أنحاء العالم، ويفتح أبوابه أمام جميع المصوّرين من جميع مجالات التصوير الفوتوغرافي، بدءاً من الأزياء والوثائقيات، مروراً بتصوير الشوارع والتصوير التحريري، وصولاً إلى البورتريهات وتصوير الطبيعة.
--(بترا)
ج ب/ف ق
02/03/2024 16:26:02
MENAFN02032024000117011021ID1107926197
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