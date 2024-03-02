اكسبوجر 2024يكرم 12مصورا ومصورة بجوائز مشروع عدسة العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

الشارقة 2 آذار (بترا)- كرّم المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" والذي انطلقت أعماله الأربعاء الماضي في الشارقة ويستمر حتى الخامس من الشهر الحالي الفائزين في برنامج "مشروع عدسة العالم"، المبادرة التي تمّ إطلاقها في آذار 2023 بهدف الاحتفاء بوجهات النظر والقصص الفريدة التي يرويها المصورون من مختلف أنحاء العالم، والتي شهدت اختيار مصوّرٍ ومصوّرة من كلّ قارة من القارّات الست؛ آسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا.

وسلمت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة،علياء السويدي، الفائزات والفائزين ضمن المبادرة الدروع التكريمة، حيث فاز عن قارة إفريقيا تانديوي موريو عن مشروعها "التمويه"، وغورجران روبرا عن مشروعه "التباين الضوئي في الحياة البريّة.

فيما فاز عن قارة آسيا؛ إيميلي غارثويت عن مشروعها "دموع دجلة"، وسيراتشاي أرونرجستيشاي عن مشروعه "التيارات المتباينة في بحر ميانمار وتايلاند".

وضمّت قائمة الفائزين عن قارة أستراليا وأوقيانوسيا شارلوت بيهوا عن مشروعها "ما بين أحاسيس الإنسان وأحاسيس الحيوان"، والمصوّر شين هلبرت عن مشروعه "قصص وسرديات أستراليا.

أمّا عن قارة أوروبا فقد فاز كلٌّ من المصورة شانتال بينزي عن مشروعها "الخروج عن المألوف"، والمصور ماريو هيلر عن مشروعه "أحلام قطبيّة".

ومن أميركا الشماليّة تمّ تكريم المصورة إيرين تريب عن مشروعها "ندوب الحرب"، والمصوّر ستيفن فالك عن مشروعه "ما بعد الجائحة".

في حين فاز عن قارة أميركا الجنوبيّة كلٌّ من المصورة غابرييل شايم عن مشروعها "الأمازون وعبء الذهب"، والمصوّر جوهانا ألركون عن مشروعه "شمس إفريقيا".

ويُعد "مشروع عدسة العالم" مشروعاً دولياً يسلّط الضوء على أعمال المصوّرين من مختلف أنحاء العالم، ويفتح أبوابه أمام جميع المصوّرين من جميع مجالات التصوير الفوتوغرافي، بدءاً من الأزياء والوثائقيات، مروراً بتصوير الشوارع والتصوير التحريري، وصولاً إلى البورتريهات وتصوير الطبيعة.

--(بترا)

ج ب/ف ق

02/03/2024 16:26:02

