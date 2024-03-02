6.4 مليون دينار الارباح الاجمالية للاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- انخفض رصيد قروض إعادة التمويل، بمبلغ 112.5 مليون دينار، وبنسبة 18.38 بالمئة ليصل إلـى 499.4 مليون دينار مقارنة مع 611.9 مليون دينار العام السابق في أفصاح للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري على موقع بورصة عمان.

وذكرت الشركة أن أرباحها الصافية العام الماضي بلغت 4.6 مليون دينار مقارنة مع 4.4 مليون دينار أرباح عام 2022، في حين بلغ إجمالي أرباح الشركة 6.4 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار .

وكانت ربحيـة السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.368 ) في 2023 مقارنـة بربحيـة السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.355).

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للشركة للعام الماضي نحو 538.3 مليون دينار مقارنة مع 647.6مليون دينار عام 2022.

ويذكر ان راس المال المصرح والمدفوع يبلغ 12.5 مليون دينار.

ومنحت الشركة خلال عام الماضي ما مجموعه 41.5 مليون دينار للبنوك، ولشركات التأجير التمويلي لإعادة تمويل قروض سكنية وعقارية ممنوحة من

قبل هذه المؤسسات.

وقامت الشركة بتوقيع 4 اتفاقيات مع مؤسسات مالية ليصبح عـدد اتفاقيات قروض إعادة التمويل التي أبرمتها الشركة منـذ تأسيسها ولغاية /31 /12 2023 ما مجموعه 370 اتفاقية بمبلغ إجمـالي قدره 2.347 مليار دينار حيث زادت قيمة أرصدة القروض السكنية وعقود التأجير التمويلي العقارية التي تمت إعادة تمويلها من قبل الشركة عن 2.816 مليار دينار، وقد بلغـت أرصـدة قروض إعـادة التمويل بتاريخ/ 31 /12 2023 ما مقـدار 500 دينار مليون دينار.

وقامت الشركة خلال عام 2023 ببيع 4 إصدارات من أسناد قرض الشركة في سوق رأس المال المحلي بقيمة اسمية بقيمة 41.500 مليون دينار.

وتوفر الشركة التمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك العاملة في المملكة من خلال إعادة تمويل قروض سكنية ممنوحة من قبل البنوك للمواطنين، وقد حددت سياسة الإقراض المعتمدة لدى الشركة الأسس والمعايير التي يجب توفرها في المؤسسة المالية المقترضة وفي القرض السكني المقدم لإعادة التمويل ولضمان القرض الذي يحصل عليه البنك من الشركة يقوم البنك بتحويل سندات الرهونات العقارية من الدرجة الأولى والخاصة بالقروض السكنية الممنوحة من قبله لصالح الشركة لدى دوائر تسجيل الأراضي المختصة ، بحيث ألا تقل قيمها المتبقية عن ما نسبته 120 بالمئة من قيمة قرض الشركة الممنوح للبنك، شريطة أن لا تكون القروض السكنية الممنوحة من قبل البنك والمطلوب إعادة تمويلها من الشركة عليها أقساط مستحقة،مع التزام البنك بتحويل سندات رهن بديلة لسندات الرهن الخاصة بالقروض التي تظهر عليها علامات التعثر طيلة مدة عمر قرض الشركة للبنك.

--(بترا)

رش/ف ق

02/03/2024 16:07:59