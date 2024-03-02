MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا) علي الحلاحلة- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم السبت، إن دعم وتمكين المرأة الأردنية، محور اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، إذ شهدنا منذ بداية عهده جلالته، تخصيص مقاعد كوتا للمرأة العام 2003، لتكون هذه الخطوة موصولة بتاريخ من العمل والنضال للمرأة التي تبوأت مواقع قيادية مهمة في الدولة الأردنية، وأثبتت كفاءة ومقدرة في كل المواقع التي شغلتها.

وأضاف خلال رعايته انطلاق مؤتمر "المرأة الأردنية في مسيرة التحديث..آفاق وميثاق" الذي ينظمه حزب الميثاق الوطني، أن المرأة الأردنية برهنت مقدرتها العالية على إدارة الشأن العام بفضل الدعم الملكي إذ كان جلالة الملك يطلق مع باكورة المئوية الثانية للدولة مشروعاً وطنياً كبيراً لتحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وبين أن مجلس النواب أقر حزمة مشاريع قوانين التحديث السياسي التي عبدت الطريق أمام مشاركة أوسع للمرأة والشباب وتحقيق تمثيل فاعل لهم تحت قبة البرلمان وتماشت مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخرجت على نحو يلبي التطلعات، بالوصول إلى برلمانات حزبية تعمل على ترجمة برامجها من تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن هذه الحزمة ألزمت وجود المرأة في المواقع المتقدمة للقوائم الحزبية، ما يرفع نسبة تمثيلها في البرلمان إضافة لما خصص لها من مقاعد الكوتا، داعيا إلى أن يكون ذلك حافزاً لينعكس على أولويات المرأة بتعزيز فرص حضورها في القطاع الاقتصادي والإداري.

وأكد الصفدي، أن دور المرأة الأردنية في مجلس النواب منذ وصولها لقبة البرلمان، كان فاعلاً ومميزاً، إذ أثبتت وجودها بكل كفاءة واقتدار، وتولت رئاسة عدد من اللجان النيابية، ومثلت الأردن في العديد من المحافل الدولية خير تمثيل، مشيرا إلى أن المجلس أجرى تعديلات على نظامه الداخلي بما يضمن وجود المرأة في المكتب الدائم، التزاماً من المجلس بمواكبة مسيرة التحديث الشاملة.

وأكد أن المرأة، تركت بصمات جليلة في شتى المواقع التي تقلدتها، وبرهنت أنها قادرة على إحداث الأثر والتأثير، فقدمت بحق مستوى كان عنوانه دوماً الإخلاص والتفاني والالتزام، لتبقى دائما بمستوى الرهان والثقة والدعم الذي يوليه جلالة الملك وجلالة الملكة، هدفاً ومقصدا في تعزيز حضورها ودورها في مختلف مواقع صناعة القرار.

بدورها، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن تعزيز مكانة المرأة سياسيا واقتصاديا هدف محوري في المنطقة العربية.

وقالت إن الجامعة العربية سعت دائماً إلى تبنى استراتيجيات وآليات تعزز من دور المرأة المهم في المسار السياسي، فاعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية (2023-2028)

ودعت أبو غزالة إلى عدم الاكتفاء بالحد الأدنى الذي حددته التشريعات، لمشاركة المرأة السياسية، بهذه النسب سـواء في الأعضاء المؤسسين للأحزاب أو في قوائم المترشحين لمجلس النواب، والاعتماد على الكفاءات النسائية، مؤكدة أن المجتمع الأردني زاخر ونساء الأردن محل فخر في تحمل المسؤولية كما ينبغي.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني، إن المرأة الأردنية لعبت دورا مهما في مسيرة التحديث، فعلى مر الأعوام، شهد الأردن تقدما متواصلا في مجال حقوق المرأة، وحقق تقدما ملحوظا في زيادة مشاركتهن السياسية والانخراط في الأحزاب.

وأشار إلى منح المرأة الأردنية حق التصويت والترشح لمقاعد مجلس النواب، وتعديل التشريعات لزيادة تمثيلها في المجال السياسي.

من جهتها، قالت الأمين العام لمساعد شؤون الأسرة والمرأة في الحزب سناء مهيار، إن يوم المرأة هذا العام ليس ككل عام، فهو استثنائي ومؤلم ويتناقض مع كل الشعارات الإنسانية، كيف لا، ونحن نرى المرأة والأم الفلسطينية تعاني ويلات العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية.

وأضافت، عندما نتحدث عن المرأة الأردنية ، علينا أن لا ننسى بداية ما تحقق خلال مسيرتها، بل نفخر ونتغنى بالإنجازات التي تحققت لصالح المرأة في المئوية الأولى للأردن.

ولفتت إلى أن قضية المرأة كانت حاضرة في فكر جلالة الملك، لذلك انعكست توجيهاته إيجابياً على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

--(بترا)





ع ح/ ن ح/ف ق

















02/03/2024 16:06:18