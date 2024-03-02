ارتفاع نسبة نسبة الأشغال في فندق الماريوت العام الماضي بنسبة 63 %

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- بلغت أرباح الشركة العربية الدولية للفنادق قبل الضريبة إلى 918 ألف دينار العام الماضي مقارنة مع ما سجلته الشركة من أرباح عام 2022 والبالغة 263 ألف دينار.

وبحسب بيان، سجلت الشركة التي تمتلتك فندق الماريوت عمان أرباحا صافية بلغت 883 ألف دينار مقارنة مع 263 ألف دينار لنفس فترة المقارنة، وبلغت ربحية السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.027 ) في 2023 مقارنـة بربحيـة عام 2022 للسـهم بلغت (دينـار أردني/سـهم 0.008).

وأوصى مجلس إدارة الشركة الى الهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع بقيمة تبلغ 1.3 مليون دينار .

وارتفعت نسب الأشغال في فندق الماريوت عن معدلاتها السنوية وقد بلغت خلال العام الماضي ما نسبته نحو 63 بالمئة مقارنة بنسبة أشغال عام 2022 بلغت قرابة 54 بالمئة.

كما ارتفع سعر بيع الغرفة الواحدة من 83.21 دينار خلال العام 2022 الى 86.2 دينار خلال عام 2023، الأمر الذي أدى الى زيادة إجمالي الإيرادات من 8.5 مليون عام 2022 الى 9.8 مليون دينار العام الماضي.

وانخفض مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للشركة للعام الماضي الى 63.8 مليون دينار مقارنة مع 64.8 مليون دينار عام 2022.

ويذكر ان راس المال المصرح والمدفوع يبلغ 32.7 مليون دينار.

--(بترا)

رش/ف ق

02/03/2024 15:51:39