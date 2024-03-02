ارتفاع نسبة نسبة الأشغال في فندق الماريوت العام الماضي بنسبة 63 %

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- بلغت أرباح الشركة العربية الدولية للفنادق قبل الضريبة إلى 918 ألف دينار العام الماضي مقارنة مع ما سجلته الشركة من أرباح عام 2022 والبالغة 263 ألف دينار.
وبحسب بيان، سجلت الشركة التي تمتلتك فندق الماريوت عمان أرباحا صافية بلغت 883 ألف دينار مقارنة مع 263 ألف دينار لنفس فترة المقارنة، وبلغت ربحية السـهم (دينـار أردني/سـهم 0.027 ) في 2023 مقارنـة بربحيـة عام 2022 للسـهم بلغت (دينـار أردني/سـهم 0.008).
وأوصى مجلس إدارة الشركة الى الهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع بقيمة تبلغ 1.3 مليون دينار .
وارتفعت نسب الأشغال في فندق الماريوت عن معدلاتها السنوية وقد بلغت خلال العام الماضي ما نسبته نحو 63 بالمئة مقارنة بنسبة أشغال عام 2022 بلغت قرابة 54 بالمئة.
كما ارتفع سعر بيع الغرفة الواحدة من 83.21 دينار خلال العام 2022 الى 86.2 دينار خلال عام 2023، الأمر الذي أدى الى زيادة إجمالي الإيرادات من 8.5 مليون عام 2022 الى 9.8 مليون دينار العام الماضي.
وانخفض مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للشركة للعام الماضي الى 63.8 مليون دينار مقارنة مع 64.8 مليون دينار عام 2022.
ويذكر ان راس المال المصرح والمدفوع يبلغ 32.7 مليون دينار.
--(بترا)
رش/ف ق
02/03/2024 15:51:39
MENAFN02032024000117011021ID1107926194
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