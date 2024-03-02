3394 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3394 طنا، منها 2442طن خضار، و764طن فواكه، و 187 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والثوم بين 300 و500، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين7 و15، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 10و 20، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85.

--(بترا)

رح/ن ح

02/03/2024 15:48:57