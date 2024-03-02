استشهاد 10 فلسطينيين بينهم مسعف جراء قصف الاحتلال خيام النازحين برفح
التاريخ
3/2/2024 2:24:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 آذار (بترا)-قالت وزارة الصحة في عزة إن المسعف عبد الفتاح ابو مرعي استشهد و هو على رأس عمله داخل المستشفى الإماراتي بحي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.
وكان استشهد ظهر اليوم 9 مواطنين في استهداف طائرات الاحتلال بدون طيار لأحد خيام النازحين مقابل المستشفى الإماراتي في تل السلطان غرب رفح.
--(بترا)
ا ش/ف ق
02/03/2024 15:35:31
MENAFN02032024000117011021ID1107926191
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