استشهاد 10 فلسطينيين بينهم مسعف جراء قصف الاحتلال خيام النازحين برفح

غزة 2 آذار (بترا)-قالت وزارة الصحة في عزة إن المسعف عبد الفتاح ابو مرعي استشهد و هو على رأس عمله داخل المستشفى الإماراتي بحي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة. وكان استشهد ظهر اليوم 9 مواطنين في استهداف طائرات الاحتلال بدون طيار لأحد خيام النازحين مقابل المستشفى الإماراتي في تل السلطان غرب رفح. --(بترا) ا ش/ف ق 02/03/2024 15:35:31

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