نواب من 12 دولة يوقعون على رسالة للمطالبة بحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)



لندن 2 آذار (بترا)- تعهد أكثر من 200 نائب من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدين على أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في حربها على غزة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية،" أنه ينظر إلى الرسالة، التي نظمتها منظمة التقدم الدولية، وهي شبكة من النواب والناشطين الاشتراكيين الذين يركزون على العدالة الدولية، على أنها أفضل إجراء عملي ممكن لجلب الغضب الشعبي بشأن مقتل 30 ألف فلسطيني في غزة إلى قلب البرلمانات، حيث تدعو الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار على غزة".

وأكد البرلمانيون في رسالتهم أنه "في أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن قضية اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، تجاوز حظر الأسلحة الضرورة الأخلاقية ليصبح متطلباً قانونيا".

ووفق الصحيفة فإن الموقعين على الرسالة جميعهم نواب في البرلمانات التي تسمح حكوماتها ببيع الأسلحة لإسرائيل.

--(بترا)

رش/ف ق

02/03/2024 15:15:27