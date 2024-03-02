154 لاعبا ولاعبة يشاركون بتصفية المنتخب الوطني للتايكواندو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- يشارك 154 لاعبا ولاعبة، في تصفية المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الكبار للسيدات والرجال.
وتأتي هذه التصفية التي انطلقت يوم أمس وتستمر يومين بتنظيم من الاتحاد الأردني للتايكواندو في صالة الأمير فيصل بالقويسمة.
وشهدت التصفية مشاركة 154 لاعبا ولاعبة من مختلف مراكز التايكواندو في المملكة، حيث أقيمت أمس منافسات السيدات للأوزان كافة و3 أوزان لفئة الرجال، بانتظار استكمال التصفية مساء اليوم.
ويسعى الاتحاد لإقامة مثل هذه الفعاليات، للوقوف على المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات في المرحلة المقبلة، خاصة وأن التايكواندو الأردنية تسعى لمواصلة تحقيق النتائج على مختلف المستويات.
--(بترا)
خ خ/ف ق
02/03/2024 15:11:02
MENAFN02032024000117011021ID1107926189
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