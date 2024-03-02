154 لاعبا ولاعبة يشاركون بتصفية المنتخب الوطني للتايكواندو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- يشارك 154 لاعبا ولاعبة، في تصفية المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الكبار للسيدات والرجال.

وتأتي هذه التصفية التي انطلقت يوم أمس وتستمر يومين بتنظيم من الاتحاد الأردني للتايكواندو في صالة الأمير فيصل بالقويسمة.

وشهدت التصفية مشاركة 154 لاعبا ولاعبة من مختلف مراكز التايكواندو في المملكة، حيث أقيمت أمس منافسات السيدات للأوزان كافة و3 أوزان لفئة الرجال، بانتظار استكمال التصفية مساء اليوم.

ويسعى الاتحاد لإقامة مثل هذه الفعاليات، للوقوف على المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات في المرحلة المقبلة، خاصة وأن التايكواندو الأردنية تسعى لمواصلة تحقيق النتائج على مختلف المستويات.

--(بترا)

خ خ/ف ق

02/03/2024 15:11:02