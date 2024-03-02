وزير الصحة يفتتح مركزي صحي الياروت ومدين بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 2 آذار (بترا) محمد العساسفة وأثير الطراونة- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مركزي صحي الياروت ومدين الأوليين بمحافظة الكرك بتكلفة نحو مليوني دينار.

كما وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل الذي تنفذه جمعية "همتنا" بتمويل مشترك بين شركة البوتاس العربية وجمعية البنوك الأردنية، وزار مبنى مؤسسة إعمار الكرك.

وحضر الافتتاح الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة بالوزارة الدكتور رائد الشبول، ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب، ومدير صحة المحافظة الدكتور أيمن الطراونة، وعدد من نواب محافظة الكرك ورئيس مجلس المحافظة الدكتور عبد الله العبادلة.

وحضر وضع حجر الأساس مركز صحي غور المزرعة، رئيس مجلس إدارة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب، ورئيسة جمعية همتنا الدكتورة فاديا سمارة.

ويضم مركز صحي الياروت الذي بلغت تكلفة إنشائه 1.2 مليون دينار منها 200 ألف من مخصصات مجلس المحافظة، عيادات طب عام وطب أسنان وأمومة وطفولة ويقدم خدماته لنحو 500 مراجع شهريا.

وبلغت تكلفة إنشاء مركز صحي مدين نحو 800 ألف دينار من مخصصات وزارة الصحة ويقدم خدماته لأكثر من 500 مراجع شهريا.

أما مشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الذي تقوم عليه جمعية "همتنا" ضمن مبادرتها لإعادة تأهيل وتطوير 25 مركزا صحيا، فيهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم القطاع الصحي الحكومي.

وأكد الهواري، استمرار وزارة الصحة بتنفيذ خطتها لتوسعة وتطوير بنية منشآتها التحتية وتحسين خدمات الرعاية الصحية في مناطق المملكة كافة، مبينا أن افتتاح هذه المراكز يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك لسلطاته الدستورية.

وأشار الهواري إلى أنه جرى منذ بداية العام الحالي: افتتاح 7 مراكز صحية في 5 محافظات، وتوسعة مركزين، وافتتاح وحدة رنين مغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى بمستشفى النديم، وافتتاح مركزي أسنان تخصصية في مادبا والرمثا، وافتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وثمن دور مجالس المحافظات وجمعية "همتنا" في دعم مشاريع وزارة الصحة لتطوير بنيتها التحتية، وتحسين خدماتها، مبينا أن الوزارة اتخذت نهجا تشاركيا في عملها لتعزيز الإنجازات وتحقيق أفضل نتائج تعود بالنفع على المواطنين.

وبين أن وضع حجر الأساس للمركز الصحي الثاني يأتي ضمن مبادرة جمعية "همتنا"بعد إعادة تأهيلها مركز الأميرة بسمة الشامل الذي التحق بالخدمة قبل عام كأول مركز نموذجي للرعاية الصحية الأولية.

وأشاد الهواري بإنجازات الجمعية خلال السنوات السابقة المتمثلة في مركز سميح دروزة للأورام، وقسم الإدخال والمحاسبة في مستشفيات البشير، ومركز صحي الاميرة بسمة الشامل في منطقة المهاجرين بالعاصمة.

من جانبه، قال أبو هديب، إن مساهمة شركة البوتاس في تمويل مشروع تأهيل مركز صحي غور المزرعة يأتي تنفيذا لاستراتيجية مسؤوليتها الاجتماعية لدعم وتمكين المجتمعات التي تعمل بها والأقل حظا.

وأضاف أن القطاع الصحي يعد من القطاعات ذات الأولوية لدى الشركة وله الأثر الإيجابي الطويل والمستدام، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في مختلف أنحاء المملكة.

بدورها، قدمت سمارة ملخصا عن مشروع تأهيل مركز صحي غور المزرعة الذي بلغت تكلفته 1.85 مليون وسيخدم نحو 45 ألفا من سكان المنطقة.

وقالت إن المركز سيعاد افتتاحه بحلته الجديدة مطلع تموز المقبل، وإن الجمعية ستنفذ مشاريع مماثلة في شمال المملكة وجنوبه.

وأشارت إلى أنه سيتم استحداث قسم تأهيل وعلاج طبيعي، وقسم متكامل لصحة الأم والطفل، واستحداث عيادات أسنان وطب أطفال، وباطنية، وطب مجتمعي.

وعلى هامش الافتتاح وقعت جمعية همتنا الخيرية، ومختبرات مبدلاي مذكرة تفاهم، ستزود المختبرات بموجبها المركز بأثاث وأجهزة مختبر حديثة وتدريب الكوادر العاملة في المختبر الطبي.

- - (بترا)

م ع/ أ ط/ن ح/ف ق

02/03/2024 15:08:34