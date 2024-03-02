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الدفاع المدني يخلي مصاباً سقط من أعلى شق صخري بمنطقة الديسة

3/2/2024 2:24:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- أخلت كوادر الدفاع المدني مصاباً سقط من أعلى شق صخري بمنطقة الديسة في محافظة العقبة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغاً ورد امس لمجموعات الدفاع المدني في محافظة العقبة بتعرّض شخص ثلاثيني للسقوط من أعلى مقطع شق صخري في منطقة الديسة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم على الفور تحرك فرق الإنقاذ والإسعاف المتخصصة للمكان، وتمكنت رغم وعورة التضاريس من الوصول للمصاب وإخلائه باستخدام المعدات اللازمة من ارتفاع يزيد على 25 مترا وأُسعف بعد ذلك إلى المستشفى وحالته العامة متوسطة.
--(بترا)
ل م/ف ق
02/03/2024 15:02:52

MENAFN02032024000117011021ID1107926187

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