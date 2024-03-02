الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة رواندا

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة رواندا
التاريخ
3/2/2024 2:24:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية رواندا الصديقة، اوروجيني باكوراموستا، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
--(بترا)
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02/03/2024 14:51:51
MENAFN02032024000117011021ID1107926186
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