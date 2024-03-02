فرنسا تحمل إسرائيل مسؤولية منع دخول المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- حملت فرنسا إسرائيل مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم السبت، إلى أن سلطات الكيان الإسرائيلي مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد سيجورنيه أن "مسؤولية منع وصول المساعدات هي إسرائيلية، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها يتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها".
وأوضح الوزير أن بلاده كثفت جهودها مع السلطات الإسرائيلية من أجل فتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، لكن ذلك لم يحصل.
ولفت إلى أنه يرى الطريق مسدودا تجاه رفح في جنوبي القطاع، حيث يتكدس نحو 5ر1 مليون فلسطيني، على الحدود مع مصر، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شن هجوم بري قريبا، مما ينذر بكارثة إنسانية جديدة.
وأوضح سيجورنيه أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر من عملية السلام يجب استخدامه في الوقت المناسب".
-- (بترا)
رصد /م ح/ف ق
02/03/2024 14:18:03
MENAFN02032024000117011021ID1107926184
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