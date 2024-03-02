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فرنسا تحمل إسرائيل مسؤولية منع دخول المساعدات إلى غزة

3/2/2024 2:24:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- حملت فرنسا إسرائيل مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم السبت، إلى أن سلطات الكيان الإسرائيلي مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد سيجورنيه أن "مسؤولية منع وصول المساعدات هي إسرائيلية، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها يتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها".
وأوضح الوزير أن بلاده كثفت جهودها مع السلطات الإسرائيلية من أجل فتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، لكن ذلك لم يحصل.
ولفت إلى أنه يرى الطريق مسدودا تجاه رفح في جنوبي القطاع، حيث يتكدس نحو 5ر1 مليون فلسطيني، على الحدود مع مصر، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شن هجوم بري قريبا، مما ينذر بكارثة إنسانية جديدة.
وأوضح سيجورنيه أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر من عملية السلام يجب استخدامه في الوقت المناسب".
-- (بترا)
رصد /م ح/ف ق
02/03/2024 14:18:03

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