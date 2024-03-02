جلسة حوارية لمناقشة تطوّر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 2 آذار (بترا)- ناقشت جلسة حوارية نظمتها شركة زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ تطوّر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن منذ العام 2020 وحتى اليوم.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، حضر الجلسة سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعدد من الخبراء ومحترفي وهواة وعشاق الألعاب الإلكترونية في المملكة، للحديث حول النمو الملحوظ الذي شهده هذا القطاع من حيث حجم الاستثمار، والكفاءات العاملة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، والإقبال الكبير الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي من قِبل الشباب الأردني.
وتناولت الجلسة عدّة مجالات ومحاور أهمها صعود ونمو قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن وعلى مستوى المنطقة منذ العام 2020، إضافة إلى فرص العمل التي يقدّمها قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية ومساهمته في تحسين اقتصاد العديد من الدول.
كما تناولت دور التكنولوجيا المتقدّمة في تطوير الألعاب الإلكترونية، وركّزت على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الجيل الجديد والأهالي والمدارس ومختلف القطاعات بأهمية الألعاب الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على مختلف المستويات، إضافة الى مناقشة الممارسات الصحيحة للرياضات الإلكترونية من حيث توفير بيئة مريحة للعب للحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية وكيفية إدارة الوقت واستثماره بشكل إيجابي.
كما تطرّق المتحدثون إلى الدور الكبير الذي يضطلع به كل من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، ومركز زين للرياضات الإلكترونية، في دعم وتطوير هذا القطاع والمساهمة في تنميته وتوسّعه في المملكة، وتوفير بيئة حاضنة لمطوّري ومحترفي الرياضات الإلكترونية والمساهمة في تطوير مهاراتهم وقدراتهم عبر الفعاليات والمنافسات والبطولات التي يتم عقدها، لتمكينهم من المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمساهمة بأن يكون الأردن من الدول المتقدّمة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.
وكرّمت شركة زين لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية سيف الدين دبابنة، لحصوله على لقب بطولة العالم "جلوبال سبورت جيم" بلعبة "اي فوتبول"، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض نهاية العام 2023.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
02/03/2024 14:07:13
MENAFN02032024000117011021ID1107926182
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