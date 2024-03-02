جلسة حوارية لمناقشة تطوّر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 آذار (بترا)- ناقشت جلسة حوارية نظمتها شركة زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ تطوّر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن منذ العام 2020 وحتى اليوم.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، حضر الجلسة سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعدد من الخبراء ومحترفي وهواة وعشاق الألعاب الإلكترونية في المملكة، للحديث حول النمو الملحوظ الذي شهده هذا القطاع من حيث حجم الاستثمار، والكفاءات العاملة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، والإقبال الكبير الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي من قِبل الشباب الأردني.

وتناولت الجلسة عدّة مجالات ومحاور أهمها صعود ونمو قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن وعلى مستوى المنطقة منذ العام 2020، إضافة إلى فرص العمل التي يقدّمها قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية ومساهمته في تحسين اقتصاد العديد من الدول.

كما تناولت دور التكنولوجيا المتقدّمة في تطوير الألعاب الإلكترونية، وركّزت على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الجيل الجديد والأهالي والمدارس ومختلف القطاعات بأهمية الألعاب الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على مختلف المستويات، إضافة الى مناقشة الممارسات الصحيحة للرياضات الإلكترونية من حيث توفير بيئة مريحة للعب للحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية وكيفية إدارة الوقت واستثماره بشكل إيجابي.

كما تطرّق المتحدثون إلى الدور الكبير الذي يضطلع به كل من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، ومركز زين للرياضات الإلكترونية، في دعم وتطوير هذا القطاع والمساهمة في تنميته وتوسّعه في المملكة، وتوفير بيئة حاضنة لمطوّري ومحترفي الرياضات الإلكترونية والمساهمة في تطوير مهاراتهم وقدراتهم عبر الفعاليات والمنافسات والبطولات التي يتم عقدها، لتمكينهم من المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمساهمة بأن يكون الأردن من الدول المتقدّمة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.

وكرّمت شركة زين لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية سيف الدين دبابنة، لحصوله على لقب بطولة العالم "جلوبال سبورت جيم" بلعبة "اي فوتبول"، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض نهاية العام 2023.

- - (بترا)

غ ح/ف ق

02/03/2024 14:07:13