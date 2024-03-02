خبير رياضي: الاعداد المهني للاعبين الاردنيين يشهد تحسنا مستمرا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)- أكد رئيس اتحاد منطقة الشرق الأوسط للنشاط البدني المعدل/عميد عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية الدكتور عمر الهنداوي أن الإعداد المهني للرياضيين الأردنيين يشهد تحسنا مستمرا لكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير والدعم في مختلف الجوانب بما فيها البنية التحتية و التمويل و التدريب و الدعم النفسي والتطوير المهني.

وقال خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بعنوان "تحولات والتقدم الرياضي في عالم متغير" ان هناك تحسنا في البنية التحتية الرياضية في العديد من المحافظات الأردنية، مثل بناء ملاعب حديثة ومراكز تدريب متطورة وان هذه التطورات توفر بيئة ملائمة لتنمية مهارات الرياضيين وتحضيرهم للمنافسات الدولية.

وفيما يتعلق بمجال التدريب والتعليم الرياضي، أشار الى انه على الرغم من وجود مدربين متميزين في بعض الألعاب الرياضية، لا يزال هناك نقص في الكوادر التدريبية المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً في العديد من الرياضات كما أن برامج التدريب والتطوير المهني للمدربين بحاجة إلى تعزيز وتحسين إضافة الى ان الدعم النفسي والذهني يلعب دوراً مهما في تحضير الرياضيين للمنافسات والعمل على تطوير مهارات التعامل مع الضغوطات والتركيز الذهني يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين أداء الرياضيين.

وعرض لمستقبل تخصصات التربية البدنية وعلوم الرياضة في مختلف المجالات .

--(بترا)

ص خ/ف ق

02/03/2024 14:03:37