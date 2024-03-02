خبير رياضي: الاعداد المهني للاعبين الاردنيين يشهد تحسنا مستمرا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)- أكد رئيس اتحاد منطقة الشرق الأوسط للنشاط البدني المعدل/عميد عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية الدكتور عمر الهنداوي أن الإعداد المهني للرياضيين الأردنيين يشهد تحسنا مستمرا لكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير والدعم في مختلف الجوانب بما فيها البنية التحتية و التمويل و التدريب و الدعم النفسي والتطوير المهني.
وقال خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بعنوان "تحولات والتقدم الرياضي في عالم متغير" ان هناك تحسنا في البنية التحتية الرياضية في العديد من المحافظات الأردنية، مثل بناء ملاعب حديثة ومراكز تدريب متطورة وان هذه التطورات توفر بيئة ملائمة لتنمية مهارات الرياضيين وتحضيرهم للمنافسات الدولية.
وفيما يتعلق بمجال التدريب والتعليم الرياضي، أشار الى انه على الرغم من وجود مدربين متميزين في بعض الألعاب الرياضية، لا يزال هناك نقص في الكوادر التدريبية المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً في العديد من الرياضات كما أن برامج التدريب والتطوير المهني للمدربين بحاجة إلى تعزيز وتحسين إضافة الى ان الدعم النفسي والذهني يلعب دوراً مهما في تحضير الرياضيين للمنافسات والعمل على تطوير مهارات التعامل مع الضغوطات والتركيز الذهني يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين أداء الرياضيين.
وعرض لمستقبل تخصصات التربية البدنية وعلوم الرياضة في مختلف المجالات .
--(بترا)
ص خ/ف ق
02/03/2024 14:03:37
MENAFN02032024000117011021ID1107926181
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