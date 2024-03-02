الجغبير:نسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي المستوردات تصل لمستويات غير مسبوقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آذار(بترا)-أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الصناعية حققت مؤشرات إيجابية بالعام الماضي 2023، على الرغم من التراجع في نسبة نموها الإجمالية والتي بلغت 2.4 بالمئة جراء التقلبات السعرية.

ولفت في بيان اليوم السبت إلى أن المؤشرات الإيجابية عكستها نمو صادرات العديد من القطاعات الواعدة على غرار الإنشائية والخشبية والأثاث والهندسية فضلاً عن النمو للصناعات الدوائية واستمرار نمو الغذائي.

ونوه إلى وصول نسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي حجم المستوردات لمستويات غير مسبوقة مقارنة مع السنوات الماضية، لتبلغ نسبتها لنحو 42.7 بالمئة ما يعني مساهمتها الكبيرة في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

وبين أن ثمانية قطاعات صناعية فرعية من أصل عشرة (بحسب تصنيف غرف الصناعة للقطاعات الصناعية الفرعية)، حققت نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، وجاء في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والذي حقق زيادة في حجم صادرته بأكثر من 348 مليون دينار ولتتجاوز قيمة صادراته الإجمالية 1.515 مليار دينار.

وتلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية لتصل صادراته لأكثر من 533 مليون دينار، إلى جانب قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة 647 مليون دينار، ثم قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث، والإنشائية، والبلاستيكية والمطاط، التعبئة والتغليف والتي حققت زيادة في قيمة صادراتها تراوحت بين 7 ملايين دينار و26 مليون دينار.

وحسب الجغبير ،حققت سلة من المنتجات الوطنية نمواً يعكس التطور الإيجابي في العديد من الصناعات الوطنية، والذي جاء حصيلةً للتحسين المستمر والتنمية الصناعية التي باتت جل الصناعة الوطنية تتجه نحوه، فقد حققت مجموعة "الحلي والمجوهرات" زيادة بحجم صادراتها بنحو 352 مليون دينار، تليها مجموعة "الخضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية" زيادة بحجم صادراتها بنحو 56 مليون دينار، بالإضافة الى مجموعة "عوامل سطح عضوية" والتي حققت زيادة بلغت قيمتها 54 مليون دينار.

ولفت الجغبير بانه على المستوى التوزيع الجغرافي، فقد اسهمت المنتجات الوطنية في توسيع رقعة تواجدها على الخريطة العالمية، والذي جاء مدفوعاً بتوسعها داخل العديد من الأسواق والتي تجاوزت أكثر من 151 سوقاً حول العالم.

وجاءت الأسواق العربية بالمقدمة، حيث سجلت الصادرات الصناعية إليها نمواً بأكثر من 12 بالمئة لتتجاوز قيمتها حاجز 3 مليارات دينار أبرزها السعودية بقيمة 984 مليون دينار.

وحققت الصادرات الصناعية لأسواق دول اميركا نموا بنسبة 1.9 بالمئة الجنوبية والتي حققت نمواً وبقيمة بلغت أكثر من ملياري دينار، ودول جنوب آسيا والتي بلغت قيمة الصادرات إليها 1.271 مليار دينار.

وأعرب عن أمله باستمرار عمليات التحسين والتطور والتوسع الصناعي والاقتصادي داخل المملكة، والذي يأتي في ظل الإهتمام والرعاية الملكية الحثيثية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للاردن واقتصاده وقطاعاته الواعدة، والتفاعل القيّم والشراكة القائمة بين جميع الأطراف، في سياق الجهود تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وصندوق دعم وتطوير الصناعة بالإضافة الى إستراتيجية التصدير.

واكد الجغبير تواجد العديد من الفرص والآفاق الهائلة من النمو والتوسع، شريطة إزالة التحديات وإطلاق العنان وزيادة مختلف جهود الترويج والحوافز المسندة نحو تعزيز الأداء بشكل أكبر، ما يعزز الاستدامة ويسهم بالتقدم والإزدهار الاقتصادي.

--(بترا)

س ص / اص / س س

02/03/2024 13:20:05