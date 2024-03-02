صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى30320

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل لليوم ال148 على القطاع إلى 30320، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 71533 .

وقالت وزارة الصحة ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الماضية.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيد من دوار النابلسي في مدينة غزة ما يرفع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116 شهيدا، كما أن عدد وفيات الأطفال في مستشفى كمال عدوان ارتفع إلى 13 بسبب سوء التغذية ونقص الدواء.

وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 مواطنين، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب، لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.

وفي رفح، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، و إصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

-- (بترا)

رصد / م ح /ا ص / س س

02/03/2024 13:15:09