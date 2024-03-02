صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى30320

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 آذار (بترا)-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل لليوم ال148 على القطاع إلى 30320، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 71533 .
وقالت وزارة الصحة ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الماضية.
وأضافت أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيد من دوار النابلسي في مدينة غزة ما يرفع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116 شهيدا، كما أن عدد وفيات الأطفال في مستشفى كمال عدوان ارتفع إلى 13 بسبب سوء التغذية ونقص الدواء.
وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 مواطنين، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب، لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.
وفي رفح، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، و إصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
-- (بترا)
رصد / م ح /ا ص / س س
02/03/2024 13:15:09
MENAFN02032024000117011021ID1107926178
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