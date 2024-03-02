معان : مؤسسات ومبادرات قادت عملية التنمية فكان التكريم الملكي تقديرا لما حققت

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معان 2 آذار (بترا) – يعكس التكريم الملكي لعدد من المؤسسات وأصحاب المبادرات الريادية في محافظة معان الأسبوع الماضي، اهتماما ملكيا بدورها في قيادة عملية التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة والوطن، اذ شكلت هذه المؤسسات والمبادرات على مدار 25 عاما إضافة نوعية لعملية التطوير والازدهار في المحافظة التي كانت وما زالت محل اهتمام جلالته على مدى ربع قرن من حكمه الرشيد.

وشهدت محافظة معان، تحولا كبيرا في واقعها التنموي والاقتصادي منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، الذي اكد مرارا على ضرورة توزيع مكتسبات التنمية لتشمل جميع محافظات المملكة، انطلاقا من رؤية ملكية ثاقبة بأن التنمية الشاملة هي المفتاح للازدهار في مسيرة البناء والتطوير التي يقودها جلالته، ويوجه الحكومات المتعاقبة بضرورة ان يشعر أبناء الوطن بارتداداتها وانعكاساتها على معيشتهم.

وعلى مدى ربع قرن، شهدت محافظة معان نقلة تنموية كبيرة، بدأها جلالته بتوجيه سامي لإنشاء جامعة الحسين بن طلال، التي كانت ولا زالت منارة للعلم والمعرفة في المحافظة، تبعها أنشاء منطقة معان التنموية لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة، لتتوالى بعدها المشروعات والمبادرات التنموية المختلفة في المحافظة مدعومة بإدارة قوية وإيمان أبناء المحافظة بدورهم في تنمية مجتمعاتهم.

وجاء تكريم جلالة الملك في محافظة معان بميدالية اليوبيل الفضي لهذه المؤسسات والمبادرات والقائمين عليها، ليشكل حافزا للمكرمين مؤسسات وأفراد لتقديم مزيد من الإنجازات لخدمة الوطن وأبنائه، بعد ان أسهموا في تحقيق التغيير الإيجابي المنشود في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وقدموا نماذج رائدة في تلك المجالات؛ أسهمت في تحسين مستوى المعيشة لدى أبناء المجتمع ورفع مستوى جودتها، وتوفير فرص العمل لأبنائها.

واكد عدد من المكرمين لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أهمية المتابعة الملكية في تشجيع ودعم أصحاب الأفكار والمبادرات الريادية، وتقدير إنجازاتها، وتوجيهها لتكون أدوات فاعلة ومؤثرة في مجتمعاتها ومحيطها، مبينين أن هذا الاهتمام شكل حافزا قويا لإنجاز تلك المبادرات وتطويرها وتحقيق النجاحات المتتالية، مثلما عبروا عن عمق ولائهم وانتمائهم للقيادة الهاشمية الحكيمة الحريصة على تحقيق العيش الكريم للأردنيين في مختلف مواقعهم.

من جانبه، قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابة، إن التكريم يعكس اهتمام جلالته بجامعة الحسين، ويؤكد دورها الكبير في تطوير المجتمعات المحلية في محافظة معان، وتنميتها وإحداث التغيير الإيجابي، مؤكدا أن النجاحات التي وصلت إليها الجامعة منذ تأسيسها تحققت بفضل الدعم و الرعاية الملكية المتواصلة.

وأشار إلى أن الجامعة تشكل حاضنة تنموية لمحافظة معان وللوطن بشكل عام، حيث تضم 12200 طالب وطالبة، و50 تخصصا في درجة البكالوريوس، و20 تخصصا في دراسات عليا، إلى جانب العديد من البرامج الأكاديمية الرائدة، وقد أسهمت عبر مسيرة ربع قرن بنشر العلم والمعرفة، وأحدثت نهضة في مختلف المجالات، مؤكدا أن الجامعة وبفضل الدعم الملكي الموصول؛ في تطور مستمر بمختلف المستويات الأكاديمية والمعرفية والتنموية.

واعلن جلالة الملك عبدالله الثاني، تأسيس جامعة الحسين بن طلال بتاريخ 28 نيسان 1999 في أول زيارة يقوم بها جلالته للمدينة بعد تسلمه سلطاته الدستورية ومنحها اسم الملك الراحل الحسين بن طلال، لتشكل محـور التنمية والتحديث والتغيـر الاجتماعي والثقافي في المنطقة، وهي أول مشـروع كبيـر تشهده المدينـة منـذ إنشاء محطة سكة حديد الخط العثماني عام 1904.

من جهته ، قال المدير التنفيذي للعمليات لمنطقة معان التنموية المهندس مهند الطراونة إن منطقة معان التنموية حظيت بتكريم ملكي من لدن جلالته،منذ انطلاقها برؤية ملكية عام 2007، الأمر الذي منحها الدافعية والعزيمة لمواصلة التحديث والاستثمار بما يسهم في رفعة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن جلالة الملك قد كرم محوري واحة الحجاج المرتبطة بإرث معان وأصالتها، ومحور المجمع الشمسي، والذي يضم مشروعات حيوية تؤكد دور الاردن كمركز ريادي إقليمي في قطاعي الطاقة والخدمات، إضافة الى تكريم مستثمرين في محور الروضة الصناعية والمجمع الشمسي.

وأشار إلى أن التكريم الملكي لمنطقة معان التنموية يشكل حافزا لمواصلة العمل بجد وإبداع لخدمة الاقتصاد الوطني وابناء المحافظة، كما أن منطقة معان التنموية لا زالت تقدم جهودا تنموية واقتصادية كبيرة، اسهمت في رفعة المحافظة ووضعها على الخريطة الاستثمارية المحلية والإقليمية، وقد عملت على توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في الاستثمارات القائمة في محاورها وهي؛ الروضة الصناعية، المجمعات الشمسية، المجتمع السكني، وواحة الحجاج.

وأشار المستثمر في مجال القطاع السياحي والفندقة أسامه النوافلة؛ إلى أن التكريم الملكي يعكس مدى الاهتمام الملكي بالمبدعين والمبادرين وأصحاب المشروعات الرائدة، ما يعزز الاستمرار في عملية تطوير المنشآت والحفاظ على كفاءتها ومستوى خدماتها وأداء عامليها وتطويرها باستمرار، مضيفا بأنه بدأ العمل قبل سنوات بمنشأة فندقية صغيرة، وواصل مسيرته من خلال إنشاء وتطوير 480 غرفة فندقية من فئتي الأربع والخمس نجوم في البترا.

وبين أن المنشآت الفندقية التي أسسها وأشرف على تطويرها وفرت مئات فرص العمل في وادي موسى؛ إذ تضم حاليا 520 موظفا أردنيا مشمولين بالضمان الاجتماعي وقانون العمل والتأمين الصحي الخاص، مضيفا بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل التطوير المستمر ومواكبة متطلبات الخدمة السياحية والسياح وقطاع الفندقة، إلى جانب الاطلاع الى التجارب السياحية في مختلف دول العالم.

ولفت إلى المستوى التنافسي الذي وصلت إليه القرية السياحية القديمة بوادي موسى، ورفع كفاءتها ومعاييرها باستمرار، لتسهم في تقديم منتج سياحي ذات ميزة تنافسية عالية.

وقال مدير معمل خيرات الشوبك لإنتاج الألبان والأجبان أيمن الرواشدة " إن التكريم الملكي زادني إصرارا لتطوير مشروعي وإنجاح فكرتي القائمة على الإنتاج والتشغيل، وتقديم منتج غذائي صحي وفق أعلى معايير الجودة"، مبينا أن المشروع عبارة عن معمل لإنتاج الألبان والأجبان يقوم بتوظيف الموارد الزراعية والحيوانية في الشوبك، وقد وفر عددا من فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي، وأنه سيتطور من خلال الشراكة القائمة مع كلية الشوبك الزراعية، وأن الطموح يتجه لزيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة فرص العمل فيه.

من جهتها ، أكدت رئيسة جمعية الجوهرة الخيرية جميلة الجازي، أن التكريم الملكي سيكون حافزا لاستكمال المشروعات والبرامج التي أطلقتها الجمعية واستفاد منها المجتمع المحلي في البادية منذ سنوات، مبينة أن تلك النجاحات التي حققتها برامج ومشروعات الجمعية جاءت في سياق الاهتمام الملكي بأبناء البادية،وخصوصا فئة النساء، إذ حرص جلالته على دعم وتمكين المرأة في البادية الأردنية من خلال البرامج والمشروعات التي تسهم بتحسين نوعية حياة النساء، وبناء قدراتهن في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية.

--(بترا)





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02/03/2024 12:52:22