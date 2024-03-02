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42.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

3/2/2024 2:24:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آذار (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 42.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 40.50 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 49.40 و 37.70 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 298 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 340 دينارا.
وأشار علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيةلـ(بترا) إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية،امس الجمعة، عند 2083 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا ان هذا السعر يعد من الأرقام التاريخية بفعل الظروف السياسية التي تمر على المنطقة، وبيانات اقتصاية اميركية جيدة.
--(بترا)
س ص / ا ص / س س
02/03/2024 12:35:41

MENAFN02032024000117011021ID1107926176

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