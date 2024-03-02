42.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 آذار (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 42.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 40.50 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 49.40 و 37.70 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 298 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 340 دينارا.
وأشار علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيةلـ(بترا) إلى إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية،امس الجمعة، عند 2083 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا ان هذا السعر يعد من الأرقام التاريخية بفعل الظروف السياسية التي تمر على المنطقة، وبيانات اقتصاية اميركية جيدة.
--(بترا)
س ص / ا ص / س س
02/03/2024 12:35:41
MENAFN02032024000117011021ID1107926176
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